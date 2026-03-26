Estos son los alimentos con más pesticidas en 2026, según un estudio

Un nuevo informe elaborado por el Grupo de Trabajo Ambiental (EWG) ha puesto el foco en los alimentos más consumidos al identificar cuáles concentran más residuos de pesticidas en 2026, en una clasificación conocida como la "Docena Sucia". Para ello, ha analizado más de 54.000 muestras de frutas y verduras y ha detectado hasta 264 pesticidas distintos

El ranking lo encabezan las espinacas, que presentan la mayor cantidad de pesticidas por peso. Según el estudio, tres de cada cuatro muestras contienen permetrina, un insecticida neurotóxico prohibido en cultivos alimentarios en Europa.

En segundo lugar aparecen verduras de hoja verde como el kale, la berza y la mostaza, con muestras que llegan a acumular hasta 21 pesticidas distintos. Les siguen las fresas, que mantienen una alta presencia de residuos incluso después de ser lavadas.

Fresas | iStock

La lista continúa con frutas muy habituales como uvas, nectarinas, melocotones, cerezas y manzanas. En algunos casos, como el de los melocotones, el 99% de las muestras analizadas presentaban restos de pesticidas, mientras que productos como las patatas han mostrado presencia de sustancias prohibidas en la Unión Europea.

En un nivel intermedio se sitúan alimentos como judías verdes, pimientos, lechuga, tomates o pepinos, mientras que otros como kiwis, plátanos, aguacates o piña destacan por contener menos residuos.

A pesar de estos datos, los expertos recuerdan que no es recomendable eliminar frutas y verduras de la dieta. En su lugar, aconsejan lavarlas bien, variar el consumo y optar por productos ecológicos cuando sea posible para reducir la exposición a pesticidas.