Esto es lo que ocurre si usas la cáscara de plátano como ingrediente

¿Alguna vez has pensado que las cáscaras de plátano podrían tener algún uso después de haberte comido la fruta? La respuesta seguramente será que no, sin embargo, un estudio no opina lo mismo. Te contamos los detalles.

Esta investigación ha demostrado que si las cáscaras de plátano se blanquean, se secan y se muelen hasta convertirlas en harina, se pueden transformar en productos horneados que tienen un sabor tan agradable, o incluso mejor, que los productos a base de trigo.

¿No es malo?

Lo cierto es que no solo es completamente seguro comernos las cáscaras de plátano, sino que los científicos también han demostrado que tiene muchos beneficios.

Plátanos y huevos | iStock

Una vez hecho el experimento, un grupo de consumidores los probaron e informaron que estaban tan satisfechos con los sabores como con lo estaban con unas galletas normales que no habían sido hechas con cáscara.

Además, se obtienen grandes cantidades de minerales y nutrientes que combaten el cáncer. Enriquecidas con cáscaras de plátano, por ejemplo, las galletas preparadas en el estudio contenían mucha más fibra, magnesio, potasio y compuestos antioxidantes.

Bol con galletas | Pexels

Otro punto a favor es que los productos se conservaron en buen estado durante tres meses a temperatura ambiente.

Y aunque el estudio solo analizó las consecuencias de agregar cáscaras de plátano a las galletas horneadas, los resultados sugieren que también podría valer la pena considerar el uso de harina de cáscara de plátano en panes, pasteles y pastas.

En definitiva, las cáscaras de plátano crudas son bastante inútiles, pero si se preparan correctamente, pueden tener un sabor realmente delicioso. Incluso pueden prolongar la vida útil de algunos productos, ya que las cáscaras tienen propiedades antioxidantes y antimicrobianas. ¿A qué esperas para probarlo?