Este sonido puede ayudarte a reducir la ansiedad, y la ciencia lo respalda

Hoy en día el estrés y la ansiedad son situaciones que afectan a muchas personas, especialmente en momentos de gran tensión. Para relajarnos, solemos acudir a distintas estrategias, como escuchar música tranquila. No obstante, un estudio llevado a cabo en Alemania reveló que un sonido natural, como el canto de los pájaros, puede ser muy útil para aliviar la ansiedad, la depresión e incluso los pensamientos paranoicos.

Esta investigación, realizada por especialistas de varias instituciones, mostró que escuchar el canto de aves durante apenas 6 minutos puede reducir significativamente los niveles de ansiedad y pensamientos negativos. En el estudio se compararon estos efectos con los del ruido del tráfico, el cual, por el contrario, provocó un aumento en los síntomas depresivos de los participantes.

Además de ser placentero, este descubrimiento evidencia que los sonidos naturales pueden ser una forma simple y accesible de enfrentar los problemas de salud mental. El canto de los pájaros favorece una sensación de calma casi inmediata, lo que ayuda a disminuir el estrés y la ansiedad.

Aunque no siempre se pueda disfrutar del canto de las aves en un entorno natural, actualmente existen muchas plataformas con grabaciones de alta calidad, lo que permite escuchar estos sonidos relajantes en cualquier momento y lugar.