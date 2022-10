Eclipse parcial de Sol el 25 de octubre: a qué hora es y en qué puntos de España podrá verse

Los astrónomos son capaces de predecir los eclipses incluso cientos de años antes de que estos ocurran. Esto lo logran estudiando las órbitas de los astros como el Sol, la Luna o la Tierra y calculando en qué punto se cruzarán y cómo será el tipo de encuentro.

De cara a 2022, los expertos vaticinaron cuatro eclipses: el 30 de abril, el 16 de mayo, el 25 de octubre y el 8 de noviembre. Habiéndose pasado ya dos de ellos, quedan solo otros dos para disfrutarlos. Y el siguiente será el del 25 de octubre, un eclipse parcial de Sol que se podrá ver durante la mañana del martes.

Sin embargo, los astrónomos del Instituto Geográfico Nacional, IGN, han pronosticado que este eclipse será de "muy baja magnitud", por lo que no será fácil verlo. Además, debido a la inclinación de la Tierra y al momento en el que se produzca, solo se verá en parte de Europa, noreste de África y Asia occidental.

En España se podrá observar solo desde las provincias del noreste como Cataluña, Aragón, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, La Rioja, Cantabria, Principado de Asturias, norte de Castilla y León, norte de la Comunidad Valenciana e Islas Baleares. Sin embargo, los mejores lugares para visualizar este eclipse parcial de Sol son Girona y Barcelona.

En cuanto a las horas, la duración total del fenómeno asciende a 244 minutos, unas cuatro. En cambio, en España no se podrá observar durante tanto tiempo. Por ejemplo, en Barcelona se podrá ver durante 69 minutos: desde las 11:33:00 horas hasta las 12:42:52, siendo su punto máximo a las 12:07:35 horas.

Respecto al resto de las provincias, el IGN ha habilitado un mapa donde se puede buscar cada una y señala las horas a las que se podrá ver el eclipse parcial de Sol y cuándo será su máximo. Por ejemplo, en Burgos, provincia situada más al oeste que Barcelona, el eclipse durará 47 minutos. Al mapa se accede aquí y desde la pestaña "Desde las capitales de provincias".

Precauciones al ver el eclipse parcial de Sol

Durante un eclipse parcial de Sol la luz de este astro es total o parcialmente ocultada. Esto sucede cuando un astro, como la Luna, se interpone en medio. El último eclipse solar visible en España tuvo lugar el 10 de junio de 2021 y el siguiente, que se verá únicamente en algunas islas del archipiélago canario, se producirá el 14 de octubre de 2023.

Aunque observar un eclipse es algo interesante, no por eso se deben olvidar varias precauciones. La más importante que señala el IGN es no observar el Sol directamente o con gafas de sol normales. Además, tampoco se recomienda su contemplación a través de aparatos como cámaras, prismáticos o telescopios que no estén preparados para ello con algún filtro solar.

Por tanto, quien quiera contemplarlo debería llevar unas gafas especializadas en eclipses y que estén homologadas. Otra formas sería proyectando la imagen del Sol sobre alguna pantalla situada en la sombra. Esto se realizaría con un espejo, obteniendo el reflejo de una pared y de esta a un espejo que enfoque a un papel.

