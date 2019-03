Los virus que alberga el semen

El análisis de la literatura médica actual reveló evidencia genética de 27 virus infecciosos encontrados en el semen, incluyendo agentes del Zika, ébola, Marburg, fiebre de Lassa y chikungunya, junto con las paperas, el virus de Epstein-Barr y la varicela.

"Los médicos y los investigadores deben considerar la posibilidad de que tradicionalmente los virus no sexualmente transmitidos pueden persistir en el semen, y por lo tanto, aumentar la posibilidad de transmisión sexual", comentó Alex Salam, líder del trabajo.

Sin embargo, la presencia de virus en el semen no significa que cada virus pueda ser transmitido sexualmente, apuntan los investigadores.

"La detección significa que la evidencia de material genético viral o de proteína viral fue encontrada en el semen, pero es importante tener en cuenta que esto no significa que el virus sea viable, es decir, capaz de replicarse. Para demostrar esto, el virus necesita ser aislado y crecer en células o animales", explica Salam.

El sexo también puede no ser el medio más eficiente de transmisión de estos virus. Pues, por ejemplo, con el virus Zika, ha habido más casos por transmisión a través de picaduras de mosquitos que por contacto sexual.

Las personas también son mucho más propensas a contraer el virus de Epstein-Barr, que causa la mononucleosis, del estornudo o de tos sin protección proveniente de otra persona que a través del sexo, comenta Pritish Tosh, coautor del trabajo. "De alguna manera no importa si puede ser propagado por el semen sino que también puede ser propagado por la saliva", agregó Tosh.

Esquema de los espermatozoides en el óvulo | Pixabay

Para este informe, Salam y sus colegas revisaron más de 3.800 artículos científicos publicados sobre virus y semen. Su revisión dio lugar a una lista de los 27 virus infecciosos que se han encontrado en el semen humano. La lista incluye culpables evidentes como los virus de la hepatitis, el virus del herpes y el VIH. Pero también incluye una variedad de otros virus normalmente conocidos que pasan de persona a persona a través de sangre, saliva u otros medios.

"No está claro hasta qué punto los virus detectados en el semen también pueden ser transmitidos sexualmente", dijo Salam. "El virus necesita ser viable, pero esto solo puede no ser suficiente para la transmisión sexual; para algunos encontramos evidencia de transmisión sexual, pero para otros no".

Tosh dijo que tiene sentido que los virus sean capaces de instalarse en semen. "Es relativamente fácil para los virus entren allí, pero relativamente más difícil para el sistema inmunológico eliminar estos virus", explicó Salam. Y es que el sistema inmunológico tiende a ver el esperma como extraño al cuerpo, y por lo tanto un objetivo potencial de ataque, dijo Tosh. "Para asegurar la supervivencia de los espermatozoides, los testículos son santuarios inmunológicos donde el sistema inmunológico no tiene mucho acceso", explicó.

Desafortunadamente, este santuario también puede proteger virus peligrosos del sistema inmunológico. El zika puede persistir en semen durante meses. Y ha habido casos de supervivientes de ébola que más tarde reanimaron un brote porque el virus permaneció latente y activo en sus testículos.

Se necesitan más investigaciones para averiguar el potencial de transmisión sexual de estos virus.

El estudio ha sido publicado en la revista Emerging Infectious Diseases.