Vamping es una mezcla de las palabras inglesas vampire (vampiro) y texting (chatear), y se refiere a la acción de quedarse por la noche, cuando ya estás en la cama, utilizando el móvil. En los últimos tiempos, esta práctica se ha vuelto más famosa, quizás hasta la practicas y no tenías ni idea de cómo se llamaba. Te contamos en detalle qué es y cómo influye a la calidad de tu sueño.

Si algún día te has quedado despierto hasta tarde, seguro que al día siguiente te has notado más cansado si has tenido que madrugar. Si tu despertador no ha sonado porque es fin de semana o no tienes mucho que hacer, puede que cuando abras el ojo sea un poco (o mucho) más tarde de la hora a la que te sueles levantar.

Los ciclos de sueño varían con los años, así como también las horas que dormimos a lo largo de nuestra vida. Los bebés, por ejemplo, se pasan la mayor parte del día durmiendo; sin embargo, cuando las personas crecen sus horas de sueño se van reduciendo. En el caso de los adolescentes, estos suelen dormir algo más que los adultos y hasta más tarde. Sin embargo, en el caso de las personas mayores, estos ciclos de sueño se adelantan, por lo que suelen irse a la cama antes y despertarse más pronto.

Dormir ocho horas al día es el tiempo que se recomienda para tener bienestar y rendir a la hora de trabajar, estudiar o hacer las actividades físicas que más nos gustan. Además, si se establecen estas horas de sueño como una rutina (acostándote y levantándote siempre a la misma hora), realizar las actividades diarias costará menos esfuerzo.

Si eres de las personas que hace vamping por la noche y no sabe cómo influye esta práctica a su sueño, en el vídeo superior te lo explicamos.

