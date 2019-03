Trucos científicos para conseguir todo lo que te propones

Un estudio de la Universidad de Singapur del que se hacía eco 'Journal of Consumer Research' revela que cuando notamos que se nos hace la boca agua ante un pastel tensamos los bíceps o los músculos de la mano durante un minuto, nos resultará más sencillo evitar la dulce tentación. Así es como cambiar hábitos cotidianos pequeños, como este, nos ayuda a conseguir lo que queremos.

Por ejemplo, cepillarnos el cabello con la mano izquierda en lugar de con la derecha en el caso de los diestros puede impulsar nuestra fuerza de voluntad, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Case Western Reserve. Por su parte, Kurt Gray, de la Universidad de Harvard, ha demostrado que hacer una buena acción, por ejemplo donar dinero para una buena causa, aumenta tanto la fuerza de voluntad... como la resistencia física. Según demostró en una serie de experimentos, ayudar a los demás provoca un efecto que él denomina "transformación moral" y que hace que pasemos de sentirnos personas normales a personas excepcionales, con más capacidad para levantar grandes pesos pero también para enfrentarse a las tentaciones y ejercitar el autocontrol.

En el lado contrario, la capacidad de autocontrol mengua bastante cuando dormimos poco y mal, según un estudio publicado hace poco por 'Frontiers on Human Neuroscience'. Según June J. Pilcher y sus colegas de la Universidad de Clemson, un individuo privado de sueño tiene mayor riesgo de sucumbir ante deseos impulsivos, muestra poca capacidad de atención y toma peores decisiones.

No en vano la capacidad de resistir impulsos placenteros inmediatos es calve para alcanzar objetivos a largo plazo. En parte el efecto negativo de la falta de sueño sobre la voluntad se debe a que si no dormimos suficientes horas no metabolizamos adecuadamente la glucosa, que es el combustible que usan las neuronas para funcionar.

El estrés también puede sabotear el autocontrol, tal y como se podía leer en un estudio publicado en Neuron. En concreto nos cuesta más resistirnos a una tableta de chocolate si estamos estresados, y las imágenes cerebrales sugieren que se debe a que el estrés altera las conexiones entre la amígdala cerebral y la corteza prefrontal ventromedial, reduciendo la fuerza de voluntad.

Por otra parte, a la hora de poner a prueba la voluntad convendría tener en cuenta a qué tentaciones nos cuesta más resistirnos. Un reciente estudio de la Universidad de Chicago sacó a relucir que los impulsos más incontrolables tienen que ver con la necesidad de mirar el móvil, tumbarse en el sofá, consultar el correo electrónico para ver si hay un nuevo asunto de trabajo o echarle un vistazo a las actualizaciones de las redes sociales, entre ellas Twitter.

Este mismo trabajo muestra que los deseos que sentimos los seres humanos con más intensidad son los relacionados con la necesidad de dormir y con el sexo.