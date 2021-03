Por qué olvidamos lo que íbamos a hacer al cruzar una puerta

Se trata de un fenómeno conocido como el efecto umbral y es muy habitual. Si alguna vez te has levantado a hacer algo y al instante se te olvida qué era lo que ibas a hacer o decir, en el vídeo te explicamos la razón.

Olvidar las cosas no es una señal de vejez, ni mucho menos. Si te ocurre este fenómeno no tienes por qué preocuparte, es algo muy común y es una señal de que tu cerebro está funcionando como debería. Aunque sí es verdad que con la edad estos olvidos se van haciendo más frecuentes y comunes, no tiene por qué ser una mala señal.

Como te explicamos en el vídeo, este fenómeno suele aparecer tras pasar el marco de una puerta, y fue concluido por la Universidad de Notre Dame al realizar experimentos físicos y virtuales a voluntarios. Sin embargo, también existen muchos otros factores que provocan la falta de memoria a corto plazo:

El estrés y el cansancio:

Estos dos factores influyen mucho en la memoria de las personas, ya que si padeces estrés o cansancio tu capacidad de atención a lo que sucede a tu alrededor es mucho menor.

Alimentación:

La alimentación y la dieta que mantienes influye mucho en la memoria y la habilidad de recordar ciertas cosas. Una dieta saludable contribuye a tener un cerebro saludable, y este es el principal órgano que trabaja para recordar y memorizar.

Estados de ánimo:

Cuando nuestro cerebro está recibiendo un exceso de estímulos, se vuelve mucho más olvidadizo. Estados de ánimo como la tristeza, el enfado, o incluso la alegría pueden provocar fallos en tu memoria a corto plazo, al igual que disminuir la capacidad de procesar cualquier tipo de información.

Aunque muchos factores contribuyen a esos pequeños olvidos que tenemos cuando caminamos a otra habitación, son situaciones completamente normales y en el vídeo aprenderás el porqué.

SEGURO QUE TE INTERESA:

El método definitivo para que no te vuelvas a olvidar de comprar nada en el supermercado

Qué es el ruido rosa y cómo afecta a nuestra memoria y calidad del sueño