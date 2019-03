¿Nunca te has preguntado por qué el gesto de mirar por el visor de la cámara te resulta más o menos complicado que a otras personas? La razón, aunque no te lo creas, puede ser que no estás usando tu ojo dominante. En otras palabras, puedes ser diestro o zurdo de ojo.

El ojo dominante es el que mayor agudeza visual tiene y controla la profundidad. El otro se encargará de la visión periférica y espacial. Para averiguar si eres zurdo o diestro de un ojo, tan sólo deberás seguir las instrucciones que te indicamos en este vídeo.

Es probable que si alguna vez has probado a tirar con arco el instructor te haya indicado cómo comprobar cuál es tu ojo dominante. La comprobación es sencilla y sólo te llevará unos segundos. Probablemente el vídeo te ayude a entenderla.

Utiliza como referencia para hacerlo el punto negro sobre el fondo blanco que aparecerá cuando pulses el play. El audio del vídeo te indicará paso a paso cómo debes proceder. No tiene pérdida.

Es divertido hacer la comprobación y comparar el resultado con el resto de personas a tu alrededor. Es probable que los zurdos den por hecho que su ojo dominante es el izquierdo, pero esa coincidencia no tiene por qué cumplirse. Te animamos a que realices este sencillo test.

