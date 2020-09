Cómo el confinamiento ha influido en la salud visual de las personas

No cabe duda de que el confinamiento ha traído consigo efectos muy negativos en la salud de las personas. La falta de ejercicio físico y de una rutina, sumado al estrés y la ansiedad por no poder salir de casa, ha causado verdaderos estragos en la sociedad. Pero algo de lo que poco se ha hablado, y que no merece ser ignorado, es de cómo ha afectado la cuarentena a la salud visual.

En un estudio realizado por la organización Visión y Vida, se ha llegado a la conclusión de que al 57% de la ciudadanía le ha empeorado la visión durante el confinamiento. “Sabemos que estar más de seis semanas en casa puede haber afectado de manera drástica a la salud visual de los más pequeños, quienes han abusado de pantallas, tanto para seguir sus estudios académicos, como para disfrutar de su tiempo de ocio”, afirmó Salvador Alsina, presidente de la organización.

Durante el confinamiento, la mayoría de las personas ha incrementado el uso de la tecnología. Tanto para ver películas, como para teletrabajar o jugar, los móviles, los ordenadores y las televisiones se han utilizado más que nunca en los hogares. Según el oftalmólogo Valentín Jiménez, especialista en la clínica Baviera, a la larga esto puede tener consecuencias fatales en la salud, especialmente en la de los ojos.

“La cuarentena y el teletrabajo han supuesto, en muchos casos, un incremento en el uso de la visión de cerca”, asegura el Doctor Jiménez. “Este aumento del esfuerzo visual es un gran detector de problemas de graduación, principalmente de hipermetropía y astigmatismo”, continúa. Aunque en circunstancias habituales unas pocas dioptrías son más que suficientes para cubrir las necesidades visuales, “cuando el esfuerzo de enfoque se prolonga aparece la visión borrosa, el dolor de cabeza, la sensación de cansancio e incluso el enrojecimiento ocular”.

Asimismo, Valentín Jiménez resalta que el esfuerzo visual de cerca se asocia a una menor frecuencia de parpadeo y, por consiguiente, a una mayor sequedad ocular. Esta se da especialmente en lugares con poca humedad, como las casas con calefacción o aire acondicionado.

Cómo ha afectado el confinamiento en los ojos de los niños

Si bien los problemas de sequedad son menos frecuentes a una edad temprana, “hay numerosos estudios que relacionan el aumento de la miopía en los niños, con la disminución de la actividad al aire libre y las horas de exposición solar”, declara el Doctor Jiménez. Por ello, aunque no esté demostrado que el uso de ordenadores y pantallas afecte a la salud ocular, el confinamiento sí ha podido influir negativamente en la visión, tanto de los adultos como de los más pequeños de la casa.

Cómo prevenir los problemas oculares en caso de una segunda cuarentena

Como afirma el Doctor Jiménez, “los pacientes que han notado problemas oculares durante la cuarentena deberían acudir al oftalmólogo”. De esta manera, los profesionales podrán comprobar que su graduación es correcta, en caso de que la persona use gafas. También se le podrán poner si no las lleva todavía.

Por otro lado, el doctor recomienda hacer pequeños descansos cuando se hace un esfuerzo prolongado con ordenadores, móviles, tablets, o lectura. Lo ideal sería enfocar hacia una distancia alejada durante dos o tres minutos aproximadamente cada hora.

En cuanto a las personas con los ojos secos, recomienda usar lágrimas artificiales, “principalmente cuando hacen un esfuerzo visual prolongado o se encuentran en ambientes con poca humedad”. Asimismo, estas personas deberían evitar el uso habitual y frecuente de las lentes de contacto.

Finalmente, y atendiendo a la salud visual de los niños, estos deberían realizar una revisión oftalmológica para comprobar su graduación y la necesidad de cambiar su gafa o comenzar a usarla. Además, según explica el Doctor Jiménez, “deben realizar actividades sin esfuerzo visual de cerca, a ser posible al aire libre, durante un mínimo de dos horas al día”.

