Así funcionan las nanoparticulas que combaten el cáncer a distancia

Si me duele la cabeza me tomo un ibuprofeno y se me pasa. Si me doy un golpe en la rodilla me tomo -también- un ibuprofeno y me deja de doler. Pero... ¿cómo sabe la pastilla qué es lo que me duele?

La respuesta es... que no lo sabe. Cuando nos medicamos, los fármacos y sus efectos se reparten por todo el cuerpo. En general nuestro cuerpo lo aguanta bien, pero cuando las medicinas son más agresivas, como por ejemplo sucede con la quimioterapia para tratar el cáncer, los efectos secundarios se notan mucho más.

Para solucionar este problema los investigadores están diseñando unas nanopartículas específicas, que son unas partículas muy pequeñas dentro de las cuales se encapsula el fármaco. De este modo, cuando te inyectan la quimioterapia esta va 'encapsulada' por tu cuerpo, pero cuando llega al tumor, donde el ph es más ácido, la cápsula se deshace y la medicina actúa. Justo donde está el cáncer.

Los mismos investigadores también están desarrollando nanomedicinas que se puedan activar por control remoto con un aumento de temperatura. Esto haría posible que dejáramos los antibióticos necesarios para combatir una posible infección en una prótesis, preparados para autoactivarse si el paciente tiene fiebre.

Sería como tener un ejército nanométrico, al que se le podría despertar a control remoto incluso usando imanes potentes.