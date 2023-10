Las diferencias entre lo que dicen la astronomía y la astrología sobre Mercurio retrógrado

El calendario astrológico tiene ciertos momentos que anticipan rachas de mala suerte marcados por el movimiento de un planeta. Si has oído hablar de Mercurio retrógrado, esto es lo que algunas personas creen que significa. Sin embargo, la física que hay detrás no está vinculada con la mala suerte.

El movimiento retrógrado de un planeta no significa que cambie su órbita y vaya hacia atrás. Cada planeta lleva una velocidad diferente, y completan sus órbitas en distintos momentos. Al verlo desde la Tierra, parece que están retrocediendo, pero solo están volviendo a empezar su órbita. Debemos tener en cuenta que Mercurio recorre menos distancia, y también se desplaza más rápido.

Podemos pensar en un viaje en coche. Cuando adelantamos a otro vehículo, podría parecer que se mueve hacia atrás en comparación con nosotros aunque vayamos en la misma dirección, pero se trata simplemente de una diferencia de velocidades.

La astrología no es una ciencia, por lo que no debemos hacer caso a la creencia de que Mercurio retrógrado traerá desgracias. En este caso, debemos fiarnos de la astronomía, que nos indica que es un fenómeno normal que percibimos como una ilusión óptica desde la Tierra, pero no tiene efectos en ella.

En medio de las antiguas ideas de los astrónomos sobre los cielos, centradas en la Tierra, un cuerpo celeste que pareciera moverse hacia atrás habría presentado un llamativo enigma. De hecho, el aparente movimiento retrógrado de los planetas se documentó en una época muy temprana de la historia de la humanidad.