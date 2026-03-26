Detectan el primer caso humano de gripe aviar A (H9N2) en Europa

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) ha registrado en la región de Lombardía (Italia) un caso humano de infección por influenza aviar A(H9N2), lo que ha encendido las alertas sanitarias, aunque las autoridades insisten en que el riesgo para la población sigue siendo bajo.

El contagio se ha identificado en una persona vulnerable con patologías previas, que habría contraído el virus fuera del continente antes de viajar, por lo que se trata de un caso importado. Actualmente se encuentra aislado en el hospital, recibiendo tratamiento médico.

El caso fue detectado con rapidez y se activaron los protocolos habituales. Todos los contactos estrechos han sido identificados y sometidos a seguimiento, sin que se hayan registrado nuevos contagios.

Según los expertos, este tipo de virus suele transmitirse por contacto directo con aves infectadas o entornos contaminados, y los contagios en humanos son poco frecuentes y generalmente aislados.

Las autoridades sanitarias han activado protocolos de vigilancia y seguimiento para evitar posibles contagios, aunque por el momento no hay indicios de transmisión entre personas.

La gripe aviar es una enfermedad vírica que afecta principalmente a las aves, pero en ocasiones puede saltar a humanos y provocar síntomas similares a los de una gripe común, como fiebre, tos o malestar general.

Los organismos internacionales subrayan que estos casos esporádicos son esperables en zonas donde el virus circula, pero destacan la importancia de mantener la vigilancia ante posibles mutaciones que faciliten su propagación.