¿Porqué la NASA anuncia un gran descubrimiento cada mes?

En abril, Thomas Zurbuchen, uno de los responsables de las misiones científicas de la NASA, acudía al Congreso de Estados Unidos. Allí, ante un grupo de representantes electos y varias cámaras, anunciaba que, teniendo en cuenta la gran cantidad de misiones encaminadas a la búsqueda de vida extraterrestre, la agencia no tardaría en anunciar "un descubrimiento sin precedentes".

Los periódicos de todo el mundo se hicieron eco de aquella declaración de forma casi inmediata. Algunos medios añadieron algo de color a la información, como hizo un periódico español con el titular: 'La NASA, a punto de descubrir vida extraterrestre'.

Incluso Anonymous, el colectivo hacker, se sumó a la ola especulativa afirmando en un vídeo que el anuncio de vida extraterrestre estaba ya a la vuelta de la esquina.

La bola de nieve sólo se detuvo cuando el propio Thomas Zurbuchen publicó en Twitter que la NASA no tiene constancia de que haya vida extraterrestre y que, por tanto, no se haría ningún anuncio al respecto. De acuerdo, pero entonces, ¿por qué dijo lo que dijo en el Congreso?

Una estrategia... ¿para asegurar fondos?

No es la primera vez que la NASA, bien oficialmente, bien a través de alguno de sus trabajadores, exagera o dramatiza. En los últimos tiempos, de hecho, las exageraciones y las dramatizaciones se han vuelto cada vez más habituales.

Una de sus técnicas de comunicación favoritas es la de anunciar un anuncio, conscientes de que eso provocará un 'hype', una expectación global que agitará el tema durante varios días en redes sociales y medios especializados.

Por lo general, estos anuncios de anuncios vienen cargados de epítetos. Cualquier rueda de prensa de la NASA es ya forzosamente histórica, un punto y aparte, una revolución, "un descubrimiento sin precedentes". Recuerda esta vocación hiperbólica a la de ciertas empresas tecnológicas, como Apple o Tesla, cuyas presentaciones de productos están siempre envueltas en trascendencia.

Lo que la NASA está desplegando es, en definitiva, una variante más o menos refinada de lo que en medios digitales se llama 'clickbait' y que algunos traducen como "cebo de clics". Ya sabe: "Un hombre le compró una guitarra a su hijo y lo que pasó a continuación te sorprenderá". No parece que quede mucho para que la NASA empiece a expresarse en términos parecidos: "Mandamos una sonda a Marte y no te imaginas lo que encontramos".

La cuestión es por qué hace tal cosa la NASA. Qué necesidad tiene, si es que la tiene. Como diría Garganta Profunda: basta con seguir el rastro del dinero.

Lo cierto es que la NASA no está pasando por el mejor de sus momentos. Trump ha reducido el presupuesto de la agencia en 561 millones de dólares. No es un recorte colosal, el 3% aproximadamente, pero les ha obligado a reducir el número de misiones, especialmente las relacionadas con la Tierra y el cambio climático, y a cerrar la Oficina de Educación. Y nada garantiza que los recortes no se acentúen el próximo año.

Quizá el nuevo tono comunicativo de la agencia se deba a esto o quizá no, pero piénselo: ¿qué administración le quitaría el dinero a alguien que está a punto de anunciar un descubrimiento único, histórico y sin precedentes?