Puedes adelgazar 10 kilos si pasas seis horas más de pie al día

A esa conclusión han llegado después de analizar 46 estudios que involucraban a 1.184 sujetos de 33 años de media. Los análisis indican que quemamos 0,15 kilocalorías más por minuto estando de pie que si nos quedamos sentados.

Haciendo números, resulta que si a lo largo de un día nos levantamos del asiento 6 horas más de lo habitual, el cambio implica un gasto extra diario de 54 kilocalorías. Y si lo repetimos durante todo un año -sin aumentar la ingesta, claro- perderíamos un total de 2,5 kilogramos. Haga usted mismo las cuentas: 5 kilos en 2 años, 10 kilos en 4 años y 25 kilos en una década completa.

Eso como mínimo. Porque es muy probable que se hayan quedado cortos calculando la diferencia. Después de todo, los participantes permanecían en pie totalmente quietos, cuando lo normal es que nos movamos algo mientras estamos erguidos.

"Seguramente, hemos infravalorado el gasto energético, porque en esta situación las personas tienden a ejecutar movimientos espontáneos, como cambiar el peso de un pie a otro o dar pequeños pasos adelante y atrás", aclara Francisco López-Jiménez, investigador de la Clínica Mayo en Rochester (EE UU) y coautor del estudio que publica 'European Journal of Preventive Cardiology'.

De pie se reducen de los infartos

Si este argumento no es suficiente para saltar de la silla, los cardiólogos tiene más. "De pie no solo quemamos más calorías, sino que esa actividad muscular adicional está ligada a un descenso de los ataques cardíacos, los infartos y la diabetes", puntualiza López-Jiménez.

Si tu trabajo te obliga a permanecer horas sentado, no todo está perdido. Aún hay esperanzas. Otra investigación dada a conocer el año pasado en Annals of Internal Medicine revelaba que los inconvenientes del sedentarismo se contrarrestan levantándose cada 30 minutos de la silla.

Un seguimiento a 8.000 sujetos en torno a los 45 años demostró que este sencillo hábito puede reducir el riesgo de fallecer. Dicho de otro modo, breves interrupciones en el sedentarismo pueden sumarle años a tu vida. Y encima, se ha comprobado que la productividad aumenta si se alternan momentos de trabajo en pie y en la silla.

