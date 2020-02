Imagen: Flickr | Autor: Ryan Somma | Licencia: CC BY 2.0

Investigadores de la Universidad Eotvos Loránd, en Hungría, llevan años observando una rara especie de salamandras encontradas en una cueva de Vruljack 1, en Bosnia Herzegovina, que apenas se mueven a lo largo de su vida.

Lo más curioso de la especie es que su esperanza de vida ronda las 60 décadas, sólo se aparean una vez cada 12 años y pueden estar hasta 10 sin comer. En especial, los científicos han destacado una salamandra que lleva, nada más y nada menos, que 2570 días sin cambiar de posición ni un centímetro, y sigue viva.

En un estudio, publicado recientemente en la revista Journal of Zoology, los investigadores han manifestado que el motivo por el que ésta especie es tan sumamente sedentaria, es porque no tienen depredadores naturales. Se quedan quietas para reducir su actividad metabólica y no consumir energía, y se alimentan de pequeños insectos que se cruzan en su camino. Incluso se han visto casos de salamandras que se han llegado a alimentar de sus propios tejidos.

Durante los 8 años que duró la investigación, la mayor parte de las 19 salamandras estudiadas apenas se movieron más de 10 metros al año, a excepción de una que llegó a moverse hasta 38 metros. Pero, la salamandra que lleva 7 años sin moverse, fascina tremendamente a sus investigadores, debido a su gran capacidad de inanición.

Además, la peculiaridad de esta especie de vivir en un ambiente con apenas oxígeno y su ausencia de ojos llama bastante la atención.

