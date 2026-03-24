Descubren un uso inimaginable para las cáscaras de cacahuete

Lo que normalmente acaba en la basura podría convertirse en un recurso clave para el futuro tecnológico. Un grupo de científicos ha descubierto una forma de transformar las cáscaras de cacahuete en un material similar al grafeno, uno de los más prometedores en electrónica y energía.

Cada año se generan millones de toneladas de residuos de cáscaras de cacahuete en todo el mundo. Hasta ahora, gran parte de este material se desperdiciaba o se utilizaba en aplicaciones de poco valor. Sin embargo, los investigadores han demostrado que estas cáscaras contienen componentes ricos en carbono que pueden aprovecharse para crear materiales avanzados.

El material obtenido es similar al grafeno, conocido por ser extremadamente resistente, ligero y un excelente conductor de electricidad y calor. Estas propiedades lo convierten en un elemento clave para mejorar baterías, dispositivos electrónicos o sistemas de almacenamiento de energía, aunque su alto coste ha limitado su uso hasta ahora.

El consumo excesivo de cacahuetes por parte de personas con cáncer podría propagar la enfermedad | Pixabay

La novedad de este estudio es que permite producir este tipo de material de forma más sostenible. El proceso utiliza menos energía que los métodos tradicionales y no requiere productos químicos, lo que reduce su impacto ambiental. Además, aprovecha un residuo agrícola abundante, lo que podría abaratar los costes y facilitar su producción a gran escala.

Los científicos han identificado que la clave está en una sustancia presente en las cáscaras llamada lignina, rica en carbono. Mediante un tratamiento térmico, este material puede transformarse en una estructura similar al grafeno.

Si este avance logra desarrollarse a gran escala, podría aplicarse en teléfonos móviles, baterías más eficientes, paneles solares o dispositivos electrónicos más avanzados. Además, abre la puerta a reutilizar otros residuos orgánicos para crear materiales de alto valor y avanzar hacia un modelo más sostenible.