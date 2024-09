Descubren que hubo actividad volcánica en la Luna hasta hace muy poco

Tres diminutas y microscópicas perlas de vidrio recuperadas de la superficie de la Luna revelan que el pasado salvaje de la Luna en realidad no fue hace tanto tiempo.

Según un nuevo análisis del material recogido por la misión Chang'e-5 de la Administración Espacial Nacional de China, estos minerales que alguna vez estuvieron fundidos muestran la evidencia de vulcanismo lunar que ocurrió hace apenas 120 millones de años.

Esto es mucho más tarde de lo que esperábamos ver en la Luna, que fue muy activa volcánicamente entre hace 4.400 y 2.000 millones de años . Después de esto, se cree que la Luna se había enfriado demasiado para que hubiera vulcanismo significativo. Pero, al parecer, estábamos equivocados.

Vista general del lugar de alunizaje de Chang'e 5 | Sinc

"La datación radioisotópica de las tres perlas de vidrio volcánico Chang'e-5 proporciona la verdad fundamental sobre el vulcanismo de hace 120 millones de años en la Luna", explicó el geofísico Yuyang He, del Instituto de Geología y Geofísica de la Academia China de Ciencias.

"Hay una diferencia de aproximadamente 1.900 millones de años entre las erupciones registradas en el lugar de aterrizaje. La presencia de un vulcanismo lunar tan joven implica que los cuerpos celestes pequeños, como la Luna, podrían mantener suficiente calor para mantener la vitalidad interna hasta la etapa más avanzada".

Impactos de meteoritos y erupciones volcánicas en la Luna | EFE

Según este nuevo estudio, publicado en la revista American Association for the Advancement of Science, la Luna habría tenido vulcanismo, no durante el 55% de su historia en el caso de los 2.000 millones de años, sino durante el 97% de su "vida" gracias a estas muestras de 120 millones de años.

Se trata de un descubrimiento que deja más claro a los expertos que la Luna esconde muchos secretos y la necesidad de viajar hasta allí para descubrirlos.