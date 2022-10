Descubren un mineral más duro que el diamante y proveniente del espacio

Anteriormente, los estudiosos pensaban que la lonsdaleíta no existía, porque nunca habían encontrado pruebas de que así fuera. Sin embargo, ahora un grupo de científicos de la Universidad Monash de Melbourne, Australia, ha logrado demostrar la existencia de este mineral extraterrestre.

La lonsdaleíta es un diamante raro que es "más pequeño que el ancho de un cabello humano", señalan desde el centro universitario. Durante un tiempo se había especulado sobre su existencia, ya que para los científicos ha sido un mineral costoso de encontrar y catalogar.

En un estudio publicado en 'Proceedings of the National Academy of Science', los científicos australianos prueban que han encontrado partículas bastante grandes de lonsdaleíta, una rara forma hexagonal de diamante que se piensa que es más dura y resistente que el propio diamante.

Mineral de origen extraterrestre

Respecto a su origen, la lonsdaleíta fue descubierta por primera vez en 1967 en el cráter Barringer de Arizona, Estados Unidos, formado hace unos 50.000 años. Sin embargo, a pesar de encontrarla, los científicos creyeron que era una forma de diamante, no un mineral en sí, por lo que no se constató con un nombre propio.

Pero los diamantes que se encuentran en la Tierra, los que sirven para fabricar joyas, tienen una estructura atómica específica en forma de cubo. Sin embargo, la lonsdaleíta tiene forma hexagonal, por eso se cree que es más fuerte que cualquier diamante.

También se ha descubierto lonsdaleíta en los meteoritos de ureilita, provenientes del manto de un planeta enano. Para identificar este material, los investigadores utilizaron microscopios electrónicos y técnicas de sincrotón para crear mapas de lonsdaleíta, diamante y grafito que encontraron en meteoritos.

Los científicos proponen, por tanto, que la lonsdaleíta se formó a partir de un "fluido supercrítico a alta temperatura y presiones moderadas, conservando casi perfectamente las texturas del grafito preexistente. Más tarde, la lonsdaleíta fue reemplazada parcialmente por diamante a medida que el ambiente se enfriaba y la presión disminuía", explica el autor principal del estudio, Andy Tomkins.

Un método para obtener lonsdaleíta

Después de descubrir la lonsdaleíta, los científicos de la Universidad de Monash, en colaboración con los de la Universidad RMIT, han revelado un proceso novedoso para crear diamantes y este propio mineral en el mundo natural.

"El método actual para producir diamantes industriales implica la deposición química de vapor, en la que los diamantes se forman sobre un sustrato a partir de una mezcla de gases a bajas presiones", comenta Tomkins.

Por tanto, conociendo de dónde proviene la lonsdaleíta y cómo se forma, los científicos ahora están averiguando cómo cultivar este mineral en un laboratorio. En un futuro, este material podría usarse para fabricar maquinaria y sustituir piezas de grafito, por ejemplo.

