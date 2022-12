El cromosoma Y se está extinguiendo, ¿qué consecuencias podría tener?

Cuando hablamos de evolución, el tiempo se vuelve un factor muy relativo: lo que podría suceder en un millón de años, es un lapso breve que puede involucrar la extinción de la especie humana o solo de los rubios. Y algo similar podría ocurrir con los cromosomas sexuales, más específicamente con el cromosoma Y.

Los mamíferos tenemos un sistema cromosómico XY: la genética señala que la doble X significa que el feto se desarrollará como hembra y la combinación XY que será macho. El problema es que un equipo de científicos, liderados por Jennifer Graves, ha descubierto que el cromosoma Y humano se está degenerando y puede desaparecer en unos pocos millones de años, lo que conducirá a nuestra extinción a menos que desarrollemos un nuevo gen sexual.

Pero antes de llevarse las manos a la cabeza, vamos por pasos. El cromosoma X (llamado así por los enigmas que presentaba y no por su forma) contiene entre 900 y 1.400 genes. que llevan a cabo diferentes funciones que no están vinculadas con el sexo. Por su parte, el Y contiene bastante menos genes (entre 70 y 200) y una gran cantidad de ADN no codificante, es decir repetitivo y cuya función no parecería importante.

Eso sí, entre los pocos genes que tiene, hay uno fundamental: es el que "dispara la alarma" para desencadenar el desarrollo masculino en el embrión. A las 12 semanas de la concepción, este gen activa otros que regulan el desarrollo de los testículos que a su vez producen las hormonas masculinas.

Esto es común para muchas especies que cuentan con un cromosoma X e Y un caso más de "popularidad no equivale a bueno". El sistema X Y tiene el problema de la desigualdad de los genes en cada cromosoma. Uno, el X, con muchas funciones y otro con bastantes menos.

¿Cómo evolucionó un sistema tan extraño? Eso es lo que se preguntó el equipo de Graves y su primera respuesta fue el ornitorrinco, un animal endémico de Australia que tiene cromosomas sexuales completamente diferentes, más parecidos a los de las aves. En este animal, un mamífero sí, pero que pone huevos, el par XY es solo un cromosoma, ambos son iguales.

Esto llevó al equipo de Graves a deducir que el cromosoma Y ha perdido hasta 900 genes activos durante los 166 millones de años que separa a los humanos y a los ornitorrincos en la evolución. Lo que significa que los últimos 55 genes del cromosoma Y desaparecerán en 11 millones de años.

¿Qué pasará entonces? De acuerdo con el estudio, publicado en 'Proceedings of the National Academy of Science' hay otros ejemplos de animales mamíferos que ya han perdido el cromosoma Y… al tiempo que han desarrollado un nuevo gen determinante del macho. Se trata de los campañoles topo (Ellobiusini) y un grupo de roedores del género Tokudaia.

En ambas especies, el cromosoma X se mantiene, ya sea en forma única o doble en ambos sexos. ¿Cómo es posible que se activen los mecanismos de producción hormonal masculina sin el cromosoma Y? De acuerdo con el estudio en el cromosoma X habría una parte duplicada (que no está en los mamíferos y solo lo tienen los machos estas dos especies de roedores) que sería la responsable de "dar la alarma".

De acuerdo con un comunicado el estudio permite pensar que "los humanos podremos desarrollar una nueva forma de determinar el sexo a través de otros genes". Eso sí, no estaremos allí para verlo.

