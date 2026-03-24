Crean una IA que predice la violencia de pareja hasta años antes de que ocurra

Un grupo de científicos del Mass General Brigham, en Estados Unidos, ha desarrollado una herramienta de inteligencia artificial capaz de detectar el riesgo de violencia en la pareja incluso años antes de que las víctimas pidan ayuda. Este avance podría permitir intervenir de forma temprana y prevenir situaciones de maltrato.

El sistema analiza datos médicos habituales recogidos en hospitales, como antecedentes de salud, edad o informes clínicos. A partir de esta información, la inteligencia artificial identifica patrones que se repiten en personas que han sufrido violencia de pareja.

En concreto, es capaz de detectar señales como lesiones físicas o historiales médicos compatibles con malos tratos, incluso cuando estos no han sido denunciados.

Para desarrollar la herramienta, los investigadores utilizaron datos de cientos de mujeres que habían sufrido violencia y los compararon con los de miles de pacientes sin ese historial.

El sistema más completo, que combina diferentes tipos de información, logró identificar correctamente el riesgo en cerca del 88% de los casos. Además, fue capaz de anticipar situaciones de maltrato con más de tres años de antelación.

Uno de los principales problemas de la violencia de pareja es que muchas víctimas no la comunican por miedo, vergüenza o dependencia. Esto hace que numerosos casos pasen desapercibidos en el sistema sanitario.

Con esta tecnología, los profesionales podrían recibir alertas tempranas y abordar la situación con mayor precaución, ofreciendo apoyo antes de que el problema se agrave.

Los expertos subrayan que esta inteligencia artificial no sustituye a los médicos ni diagnostica por sí sola. Su función es servir como apoyo para detectar señales de riesgo que podrían pasar desapercibidas.

En el futuro, los investigadores esperan integrar este sistema en los historiales clínicos electrónicos para que pueda utilizarse en la atención sanitaria habitual.