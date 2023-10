El cohete Miura 1 no ha podido ser recuperado en el océano Atlántico

El Miura 1, el cohete diseñado y construido por la empresa ilicitana PLD Space que el pasado sábado se convirtió en el primero de estas características 100% español en viajar al espacio desde su base de lanzamiento en Huelva, no ha podido ser recuperado en el océano Atlántico.

Según ha informado la propia compañía a través de su perfil en la red social X, antes Twitter, el equipo encargado de su recogida una vez que se completó el amerizaje no ha podido cumplir su misión.

Desde PLD Space han mostrado su orgullo por "haber cumplido con éxito" todos los objetivos primarios y secundarios de esta "misión de vuelo en un lanzamiento inolvidable", si bien "no se ha podido completar esta histórica misión con la recuperación de Miura 1 en el océano".

La compañía, con este primer vuelo, ha logrado validar todas las tecnologías de Miura 1 en vuelo maximizando al mismo tiempo la seguridad y han recogido "una enorme cantidad de datos que nos permitirán mejorar y avanzar más rápido las tecnologías de Miura 5", el cohete suborbital reutilizable que se pretende lanzar en 2025 desde la Guayana Francesa.

Asimismo, han señalado que los objetivos secundarios de la misión fueron todos cubiertos, incluyendo la validación aerodinámica y el control del lanzador en la reentrada, así como la eyección de los paracaídas y el frenado final.

En PLD Space se encuentran procesando los datos para llevar a cabo el análisis técnico de la misión.

Fue la mañana del pasado viernes cuando la empresa comunicó la hora prevista para el que era el tercer intento de lanzamiento del Miura 1, las 2 de la madrugada del 7 de octubre.

Desde las 7:00 horas del día 6 el equipo comenzó con las operaciones para realizar la carga y preparación del vehículo para el vuelo; a las 15:00 horas se procedió a colocar el cohete en vertical, continuando con las operaciones requeridas.

Ya en la madrugada del 7 de octubre se procedía al "go on go", un momento "crucial" de la cronología en el que se comprueba que los distintos subsistemas del cohete, así como que la base de lanzamiento y la meteorología están en situación óptima.

Tras recibir la luz verde de todos los subsistemas y realizar la cuenta atrás al completo se produjo el lanzamiento a las 2:19 horas; el Miura 1 alcanzó una distancia de 50 kilómetros llegando a alcanzar un entorno de microgravedad.