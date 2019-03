Los cinturones negros de kárate combaten mejor el envejecimiento

La investigación ha medido la velocidad de anticipación de 275 de personas, karatecas y no karatecas como grupo de control. Las conclusiones del estudio – cuyos objetivos eran determinar los efectos del entrenamiento constante en relación a las capacidades cognitivas de los adultos mayores- han determinado que los cinturones negro de kárate de más de cuarenta años practicando este deporte, registran una precisión superior a personas de su misma edad y que jamás practicaron este conocido arte marcial.

"Los efectos adversos de la edad en relación con diversos aspectos cognitivos, como atención y coordinación, se ralentizan en personas que han practicado asiduamente kárate y esta práctica ha empezado de forma temprana", comenta Mónica Pinillos, investigadora del departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UCM y líder del trabajo.

En concreto, de los 275 participantes, 55 eran cinturones inferiores al negro, 110 cinturones negro o superiores y 110 no karatecas. Todos ellos con una edad media de 29 años (con una mayoría destacable de hombres sobre mujeres). La selección de la muestra para el estudio se llevó a cabo entre diversos gimnasios ubicados en la Comunidad de Madrid.

Los investigadores midieron la velocidad de anticipación, esto es, el tiempo que tarda una persona en anticipar su respuesta con tanta precisión que logre interceptar un estímulo móvil; capacidad que disminuye a medida que avanza la edad. "El kárate es un arte marcial tradicional en el que se coordina la atención, la fuerza, la respiración, el equilibrio, la postura y el movimiento para vencer a un adversario", señala la investigadora.

Los efectos adversos de la edad se ralentizan en personas que llevan años practicando kárate | Pixabay

¿Cómo se mide la velocidad de anticipación?

Los expertos utilizaron el test KCC, que se basa en un punto luminoso para representar al objeto en movimiento y el individuo tiene que detenerlo en el momento en el que debería cruzarse con una referencia fija luminosa; itinerario que se realiza a diferentes velocidades.

Así, los resultados evidenciaron diferencias significativas en la velocidad de anticipación de las personas que no practicaban kárate y los cinturones negro. La velocidad media de estos karatecas fue de 27,71 metros por segundo; la velocidad media de los que no practicaban kárate fue de 37,01 metros por segundo. No existieron diferencias entre hombres y mujeres, ni entre diestros y zurdos.

"Los resultados de este estudio indican que la práctica continuada y adaptada de kárate puede contribuir a la reducción del inexorable proceso de envejecimiento", sostiene la investigadora Pinillos. El estudio ha sido publicado en la Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.