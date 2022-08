La ciencia explica por qué las mejores ideas se te ocurren en la ducha

No es casualidad que mientras estás en la ducha se te vengan a la mente cientos de ocurrencias que no habías pensado durante todo el resto del día. Esta es una experiencia humana universal, el caer en ideas interesantes y novedosas en momentos totalmente inesperados como cocinar, hacer la compra, pasear al perro o mirar por la ventana, en los que no te esfuerzas por conseguirlas.

Un reportaje publicado en la revista 'National Geographic' explica por qué tus pensamientos más creativos se suceden en la ducha y los beneficios que tiene dejar fluir a tu mente.

Lo más original llega cuando menos te lo esperas

Cuando uno se centra demasiado en hallar la solución a algo concreto lo que suele ocurrir es que se da un efecto contraproducente. El cerebro se bloquea y resulta casi imposible encontrar eso que estamos buscando. Sin embargo, las investigaciones de los últimos 15 años sugieren que al realizar tareas del día a día casi automáticamente es más sencillo generar nuevas ideas.

Al no tratar de resolver un problema directamente, el cerebro lo que hace es reorganizar todos tus pensamientos que has desarrollado hasta el momento. Combina la información de nuevas maneras, simula posibilidades y recupera recuerdos inusuales que jamás se te hubieran ocurrido antes.

La respuesta a esto se encuentra en la Red de Modo Predeterminado (DMN), un patrón de actividad cerebral que muestra una mayor actividad cuando una persona descansa o realiza tareas habituales que no requieren mucha atención sin centrarse en lo que sucede a su alrededor.

La DMN se vuelve más activa en los procesos de divagación mental que en los momentos donde volcamos todos nuestros esfuerzos. Y está menos presente en tareas en las cuales recurrimos a la lógica y tenemos que poner en marcha todos nuestros conocimientos.

La próxima vez que te veas atascado en algo lo mejor será que te pongas a hacer cualquier otra cosa donde es probable que encuentres la inspiración. Una tarea cotidiana como darte una ducha que permita divagar a tu mente será perfecta para encontrar esa idea increíble.

