Cáncer de mama: Un fármaco reduce las recaídas y aumenta la supervivencia

Según las estadísticas de la Sociedad Española de Oncología Médica, en 2021 el cáncer de mama era el tercero más diagnosticado en España, por detrás del de colon y recto y el de próstata. A un total de 33.375 pacientes se le diagnosticó esta enfermedad.

Por tanto, no cabe duda de que el cáncer de pecho es uno de los más comunes, así que no es de extrañar que los científicos presten especial atención en desarrollar fármacos para tratar y eliminar esta enfermedad. Es el caso de un grupo de investigadores del Instituto de Oncología Vall d'Hebron en Barcelona, VHIO, y su estudio conjunto con otros científicos sobre el fármaco Olaparib.

Este medicamento ya se usa en la actualidad en cánceres de mama con metástasis. Sin embargo, los investigadores han descubierto que, con una determinada alteración genética, el Olaparib también sirve para reducir el riesgo de recaída en fases precoces de la misma enfermedad.

Usar este medicamento contra el cáncer de mama antes

Hasta el presente, este fármaco se utilizaba en casos de cáncer de mama con metástasis en paciente con una alteración genética en BRCA1 o BRCA2. Sin embargo, los datos de la presente investigación, publicados en 'The New England Journal of Medicine', avalan ahora la ampliación del uso de este fármaco en fases más precoces de la enfermedad.

En concreto, el estudio probó el medicamento en 1.836 pacientes portadoras de una mutación germinal en BRCA1 o BRCA2 con un cáncer de mama precoz y HER2 negativo. A las participantes se les dividió en dos grupos a uno se le administró el fármaco Olaparib y al otro se le facilitó un placebo.

Después de realizar el estudio, los investigadores observaron que aplicando Olaparib después del tratamiento convencional de quimioterapia, cirugía y radioterapia se lograba una reducción superior al 40 % de la recaída de este tipo de cáncer de mama, que puede llegar a ser agresivo.

