Vemos OVNIs a diario (va en serio)

¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¿Es...? ¿Qué es? ¡Un OVNI! ¿Cuántas veces hemos visto algo en el cielo que no sabemos lo que es? Todos, en algún momento, hemos apreciado un objeto moviéndose por el cielo sin poder identificarlo: una luz que viaja variando su intensidad, o una luz roja que hace círculos en la terraza del vecino...

No es ni más ni menos que un OVNI. Luego supimos que se trataba de la Estación Espacial Internacional o del dron del vecino y dejó de ser un objeto volador no identificado... Pero hasta que no identificamos su procedencia era un OVNI

Y es que OVNI, como ya hemos dicho, son las siglas de Objeto Volador No Identificado. Y de ese nombre en inglés, Unidenfied Flying Object, UFO, procede el nombre de ufología, es decir, la rama de la pseudociencia que habla de platillos volantes. Pero hay una gran diferencia entre los OVNIs y los platillos volantes. O lo que es lo mismo, hay una gran diferencia entre el dron del vecino y las naves espaciales pilotadas por hombrecillos verdes.

Un ejemplo muy claro puede ser el siguiente: imaginad una persona inexperta en ornitología, esto es, la ciencia que estudia las aves. Cuando esa persona observa un pájaro volando por encima de su cabeza y no sabe si es una golondrina, una alondra o un gorrión, para él es una especie no identificada, y encima vuela: podría decirse que ha visto un OVNI.

Entonces, ¿por qué nos limitamos al cielo? ¿Por qué no existen las palabras OTNI (Objeto Terrestre No Identificado) u OSNI (Objeto Submarino No Identificado)? Sencillamente, porque la palabra OVNI se creó para englobar a los supuestos platillos volantes y demás objetos volantes no identificados. De este modo, no todos han podido ver platillos volantes, pero sí todos han podido ver OVNIs, lo que contribuyó al "boom OVNI" de los años 60 y 70.



Y esto ha hecho que en la cultura popular se asocien los OVNIs con esos supuestos vehículos tripulados por una civilización extraterrestre, cuando en realidad, atendiendo a la definición, un simple gorrión podría ser un OVNI.



Por lo tanto, los OVNIs existen, y los vemos a diario. Pero, ¿existen los platillos volantes? Preguntad a cualquier astrónomo aficionado o profesional. Ellos son las personas que más tiempo se pasan mirando al cielo, a ver cuántos platillos volantes han visto...