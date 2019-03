Las Eta Acuáridas 'rozan' el cielo con su intensa lluvia de estrellas

Esta noche se han podido observar en su máximo apogeo las Eta Acuáridas en una lluvia de estrellas fugaces producida por los trozos del cometa Halley.

Si en un día normal caen "más de 44 toneladas de material proveniente de los meteoritos sobre la Tierra cada día", según los expertos, hoy al menos gran parte de ese material ha sido visible. "En una noche cualquiera se pueden ver varios meteoritos a la hora”, explicaba la NASA en sus redes sociales.

Lo que ha sucedido esta noche ha sido que el número de avistamientos se incrementa “dramáticamente”, siempre que las condiciones meteorológicas y de contaminación lumínica lo hagan posible. Así, a estos eventos se les denomina lluvia de estrellas.

Muchos de estos fenómenos se producen con cierta regularidad en periodos fijos del año. Concretamente, cuando la Tierra, en su desplazamiento, pasa sobre la estela de polvo cósmico que deja un cometa.

No en vano, esta fiesta de estrellas fugaces toman prestado su nombre de una estrella, de una constelación o de un cometa.

Esta noche le tocaba a las Eta Acuáridas, sobre las que los expertos esperaban ver unos 66 meteoros a la hora.

La Tierra atravesó ya el tubo meteórico del cometa Halley. Concretamente, nuestro planeta entró el pasado 21 de abril y saldrá el 20 de mayo; y será el 6 de mayo cuando entra en la zona más densa del tubo meteórico. Ello implica que esta noche hemos tenido el máximo de la lluvia de estrellas que provoca el cometa Halley, informa Antonio Pérez Verde.

“La mayor parte del polvo de los cometas en las lluvias de meteoros se quema en la atmósfera; un poco de polvo es capturado por los aviones a gran altitud y analizada en los laboratorios de la NASA. Otros sobreviven al viaje. La mayoría de los meteoritos encontrados en la Tierra son del tamaño de un puño, pero otros son más grandes que un edificio”, finaliza la NASA sobre estos fenómenos.

Si te has perdido el evento no desesperes: en 2061 podrás ver directamente el cometa Halley. Y si no quieres esperar tanto tranquilo: cada año por estas fechas podemos ver varios de sus fragmentos cruzando nuestros cielos.