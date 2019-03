Si la de las Perseidas es la lluvia de estrellas por excelencia de las noches veraniegas, las Gemínidas lo son de las invernales. Incluso podríamos decir que es la lluvia de meteoros más interesante de todo el año, aunque el tiempo nos invite a dudarlo.



Estamos en fechas en las que salir de madrugada al campo no es agradable fundamentalmente porque hace frío. Y es que no es lo mismo salir de observación de estrellas fugaces en las madrugadas de agosto que en las madrugadas de diciembre. Una diferencia de 25º C tiene la culpa.



Pero os voy a dar siete motivos por los que merece la pena abrigarse y salir al campo en la madrugada del 13 al 14 de diciembre.



1) Este año el máximo coincide con la noche del sábado al domingo. Con esto os podéis permitir trasnochar el sábado más de la cuenta y tenéis todo el domingo para recuperar el ritmo de sueño.



2) La Luna saldrá al momento de pasar la medianoche con una fase del 50%. No son condiciones óptimas, pero como anochece temprano, podemos empezar a observarlas pronto y en las primeras horas de la noche la Luna estará muy baja sobre el horizonte y no nos molestará demasiado.



3) Al ser una noche fría, habrá muy pocas turbulencias térmicas procedentes del suelo y la humedad relativa suele ser extremadamente baja, lo que hará que el cielo lo tengamos sereno, negro y limpio... siempre y cuando las nubes no nos acompañen.



4) El cuerpo progenitor que produce esta lluvia no es un cometa sino un asteroide llamado (3200) Phaeton, y las partículas que deja a su paso son más densas que las dejadas por un cometa, haciendo que el efecto visual del meteoro sea más luminoso.



5) En la mayoría de las lluvias de meteoros el cuerpo progenitor tiene un período del orden de decenas de años. El caso del (3200) Phaeton es distinto ya que su periodo es anual, lo que quiere decir que cada año renueva el tubo meteórico con nuevas partículas, haciendo que sea una lluvia de estrellas muy constante en su actividad año tras año.



6) Los 35 Km/s con los que los meteoroides de las Gemínidas inician su choque contra la atmósfera nos puede parecer una altísima velocidad, pero es de las más bajas en lluvias de meteoros debido en parte a la gran densidad de sus partículas. Esto hace que las estrellas fugaces las veamos pasar más lentamente que en otras lluvias. Como dato comparativo, la velocidad de las Perseidas es de 59 Km/s.



7) Las Gemínidas comparten con las Cuadrántidas de enero el galardón de ser la lluvia de meteoros más intensa del año con un máximo teórico de 120 meteoros por hora.



Así pues ya contáis con siete buenos argumentos para salir al campo a ver las Gemínidas. Además, los podéis utilizar en vuestro favor para convencer a vuestros amigos, a vuestra pareja o a vuestros familiares para disfrutar del espectáculo.



Para observarlas bastará con mirar a simple vista hacia cualquier punto del cielo. Os podréis fijar que las estrellas parecerán radiar de estrella Castor en la constelación de Géminis, de ahí su nombre. Y el premio gordo lo obtendrán aquellas personas que aguanten hasta las 3 de la mañana, momento en el que se espera que sea el máximo.



Eso sí, ¡no se os olvide abrigaros!