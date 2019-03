En Marte habrá muebles de Ikea

Una de las atracciones del centro de visitantes del Kennedy Space Center en Cabo Cañaveral son las reconstrucciones del interior de la Estación Espacial Internacional. Allí, el amante del espacio -o del interiorismo- puede contemplar las camas-armario donde duermen los astronautas y los baños donde hacen sus necesidades (con una explicación escrita que pone en valor la gesta de orinar con tan escasa gravedad).

Dichas instalaciones no destacan por su belleza, es cierto, pero sí por su innegable funcionalidad. Quienes hemos vivido en un minipiso sabemos apreciar el valor de esas camas de apenas un metro cuadrado (los astronautas duermen de pie, amarrados) y de esas mesitas empotradas, invisibles hasta que alguien las despliega. Era cuestión de tiempo, por tanto, que Ikea entrase en la carrera espacial.

Hace unos días, la empresa sueca mandó una partida con sus mejores ingenieros a Utah. Allí está la Mars Desert Research Station, una instalación que, en pleno desierto, recrea las condiciones de vida que experimentarán los primeros astronautas que viajen al planeta rojo.

Los de Ikea han pasado tres días en ese Marte ficticio, sin ningún contacto exterior, para analizar las necesidades de mobiliario. ¿Dónde guardarán la ropa y los trajes para las actividades extravehiculares, dónde y cómo comerán, dónde y cómo dormirán, qué habrá en los espacios comunes y en los baños? Y lo más importante de todo: ¿cómo conseguir que todos esos muebles ocupen y pesen lo mínimo posible?

Se supone que el objetivo de esta investigación es diseñar el mobiliario para las futuras expediciones marcianas, pero por si acaso no cuela, Ikea ya tiene un plan para monetizarla: el año que viene lanzará una nueva línea de muebles basados en el espacio… signifique eso lo que signifique.

Todo esto tal vez sea simplemente una cuidada acción de marketing, pero, ¿qué no lo es hoy en día? Hasta la NASA tira de 'clickbait' con sus constantes convocatorias de prensa, co esos "mañana haremos un anuncio increíble" que luego resulta no ser tan increíble y, en algunos casos, ni siquiera un auténtico anuncio.

Una cosa es segura: por el momento, no hay confirmada ninguna misión tripulada a Marte. En la NASA suelen responder que podremos hacerlo "en la década de 2030", lo cual no quiere decir que vayan a hacerlo.

Cuando hace dos meses unos astronautas le mencionaron esa fecha a Donald Trump, él les espetó: "Queremos intentarlo y lograrlo durante mi primer mandato o, en el peor de los casos, durante el segundo". De ser así, Ikea lo tendrá complicado porque el presidente, sin duda, abogará por buenos y robustos muebles americanos.