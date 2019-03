La Luna no tiene cuatro fases, sino ocho

Ante la pregunta de ¿cuántas fases tiene la Luna?, la respuesta parece clara. Con sólo mirar un calendario de pared podemos verlas: nueva, cuarto creciente, llena y cuarto menguante. Cuatro parece ser la respuesta correcta.



Si bien es cierto que esas cuatro son las más conocidas, no son las únicas: hay otras cuatro más. Son, por tanto, un total de ocho son las fases que nos ofrece nuestro satélite.



Comenzando por la Luna nueva, estas son las fases que vemos a lo largo de una lunación:



- Luna nueva o novilunio (día 0): ocurre cuando la Luna está en conjunción, esto es, se alinean en este orden Sol-Luna-Tierra. De este modo, la cara visible de la Luna queda sumida en la oscuridad y no la apreciamos desde nuestro planeta. Cuando la alineación es total, tenemos un eclipse de Sol.



- Luna creciente (días 1 a 6): esta fase abarca desde la neomenia, esto es, la primera luna visible, hasta la fase de cuatro creciente. En esta fase la Luna es visible durante el día, se oculta antes de la medianoche astronómica y se muestra cóncava.



- Cuarto creciente (día 7): en este punto la Luna nos muestra la mitad de su cara visible iluminada. Ese día nuestro satélite aparece por el horizonte en el mediodía astronómico, es decir, cuando el Sol pasa por el punto geográfico Sur y se oculta en el momento de medianoche astronómica.



- Gibosa creciente (días 8 a 13): pasado el cuarto creciente y hasta la Luna llena, nuestro satélite se nos mostrará convexo y mostrará una joroba o giba, de ahí el nombre de esta fase. La podremos ver desde la tarde hasta la madrugada.



- Luna llena o plenilunio (día 14): tenemos este caso cuando la Luna se encuentra en el punto de oposición, esto es, alineada en este orden Sol-Tierra-Luna mostrando la cara visible totalmente iluminada. Si la alineación es total tendremos eclipse, en este caso de Luna. La podremos ver durante toda la noche.



- Gibosa menguante (días 15 a 20): desde la Luna llena hasta el cuarto menguante nuestro satélite nos volverá a mostrar la giba teniendo un perfil convexo. Podemos apreciarla desde la madrugada hasta por la mañana.



- Cuarto menguante (día 21): como en el anterior cuarto, la Luna nos muestra iluminada la mitad de su cara visible, que por supuesto, es la otra mitad de la que veíamos en cuarto creciente. En esta fase aparece en el momento de medianoche astronómica y se oculta al mediodía astronómico.

- Luna menguante (días 22 a 27): la Luna se nos vuelve a mostrar cóncava. Esta fase la podremos apreciar a última hora de la madrugada y durante parte del día. Al finalizar esta fase volveremos a la Luna nueva y comenzará otro nuevo ciclo de lunación.



Aunque sean más conocidas tan solo cuatro fases de la Luna, parece lógico pensar que en cada punto de la lunación tengamos nombres para definir su fase, y así es. De hecho, en las primeras culturas ya había referencias a las ocho fases, incluso a más momentos de fase. Ha sido con el avance del tiempo cuando nos hemos ido quedando únicamente con las fases puntuales, esto es, las que sólo se aprecian durante una noche porque sólo suceden en un punto de la órbita y no en un tramo.



Y como curiosidad, si miráis al cielo y no sabéis si está en creciente o en menguante, se puede aplicar el dicho que dice que "la Luna es mentirosa": si muestra una 'C' no es creciente sino decreciente; si muestra una 'D' no es decreciente sino creciente. Pero... ¡cuidado! Esto solo es válido en el hemisferio norte. En el sur, la Luna dice la verdad.