Lovejoy, el cometa verde de los 13.000 años, se acerca a la Tierra: ¿cómo fotografiarlo?

Cometas... Esas bolas de nieve sucia que la sonda Rosetta nos ha revelado que no son del color de la nieve sucia, sino de un color rojo mortecino parecido al que nos muestra el mineral cinabrio.



En estos días uno de esos cometas es visible desde el cielo. Se llama C/2014 Q2 Lovejoy. La "C" indica que no tiene período conocido con exactitud (se designa con "P" los que sí lo tienen). El 2014 indica el año de descubrimiento y la "Q" indica que fue descubierto en la 16ª quincena del año (la "I", la "Ñ" y la "Z" no computan), que equivale a la segunda mitad de agosto. El "2", que fue el segundo cometa descubierto en esa mitad.

Pero aunque no se sepa el período del cometa, se estima que era de unos 13.000 años aunque en éste su primer paso por el interior del sistema solar, se acortará hasta los 8.000.

QUIÉN LO DESCUBRIÓ



El nombre de "Lovejoy" no tiene nada que ver con el famoso reverendo de Los Simpson. Se refiere a Terry Lovejoy, el astrónomo "aficionado" australiano que lo descubrió. Y lo de aficionado lo pongo entre comillas porque el señor Lovejoy, de 48 años de edad, ya lleva cinco cometas descubiertos.



Al comenzar 2015, el cometa ha llegado a una magnitud aproximada de 4.5, esto es, algo menos brillante que la estrella polar, pero visible a simple vista en condiciones de relativa oscuridad.



El 20 de enero contaremos con Luna nueva por lo que del 15 al 25 de enero gozaremos de unas condiciones muy buenas para observarlo.





Día a día es fácil observar cómo se mueve el cometa sobre el fondo de estrellas. Los primeros días del mes se moverá sobre Eridanis, para pasar en los días centrales a Taurus. Más tarde llegará a Aries y en los últimos días del mes a Triangulum.



A simple vista el cometa se muestra como una nebulosidad algodonada de color blanco, aunque con prismáticos se pueden atisbar ciertos matices.

CÓMO FOTOGRAFÍA AL COMETA VERDE



Si lo que queréis es fotografiarlo, la manera más sencilla de fotografiar los cometas es mediante la técnica de apilación, esto es, apilar una serie de tomas del lugar donde aparezca el cometa de tal forma que el tiempo de exposición de cada una haga que no se marquen los trazos estelares. Hay se apreciará su color verdoso debido al tipo de gases que desprende.

Los tiempos para ello para un objetivo de réflex típico suele ser de 10-15 segundos. Por lo tanto, 10 fotos apiladas de 15 segundos cada una compondrían una imagen de 150 segundos de exposición.



Y para apilar las imágenes, una de las mejores herramientas para PC es el software gratuito DeepSkyStacker.



Con todo esto ya tenéis las herramientas para disfrutar del cometa Lovejoy, así que... ¡¡Abrigaros bien y rumbo a lo oscuro!!