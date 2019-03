Cinco formas de explorar el universo desde tu silla

Casi todos los niños sueñan alguna vez con ser astronautas: salir al espacio, descubrir nuevos planetas, ver cosas nunca vistas, encontrar vida... hasta que ven Alien y se acaba el idealismo. Al menos ese fue mi caso. Luego ya lo de "el espacio es frío" que le dicen al joven Skywalker en plena travesía intergaláctica me terminó de quitar las ganas.

Pero quizá tú, estimado lector, sigas soñando con recorrer las estrellas. Quien sabe si incluso andas juntando algunos ahorrillos para costear el multimillonario viaje a turistas espaciales que dentro de unos años cualquier adinerado podrá hacer.

Si no es tu caso y tu curiosidad interestelar se queda más en un "yo miro desde aquí, que no se está tan mal y seguro que no me mareo", este artículo está pensado para ti. Aquí van cinco alternativas para explorar el cosmos sin despegar los pies del suelo.

Personal Space

Es una webapp desarrollada en un proyecto europeo en el que el CSIC tiene un importante papel que permite, ciñendo un lugar de nuestro planeta y una fecha, navegar por el pasado y ver el cielo exactamente como se vería esa noche.

El sistema Personal Space funciona teniendo en cuenta los movimientos de la Tierra y los de las estrellas más conocidas para estimar cómo sería la bóveda celeste el día, por ejemplo, de tu nacimiento... o cuando tuvieron lugar algunos acontecimientos históricos destacados

Por ejemplo, así era el cielo el día en que nació este portal

Space Race

La BBC lanzó hace unos días con iibStudio Space Race, un portal en el que se puede hacer un recorrido a través del Sistema Solar en cohete en un intento de concienciar cómo de grandes son las distancias en nuestro entorno espacial más cercano.

Así, al principio del recorrido, cada posición que se avanza equivale a un metro y, al final del recorrido, a un millón de kilómetros. El alejamiento es progresivo, recorriendo las capas de nuestro planeta en el viaje hacia el firmamento, viendo satélites, hitos en la carrera espacial, asteroides, la Luna, el Sol, los planetas y algunas de las sondas que nos rodean... o que viajan lejísimos de nosotros desde hace décadas.

La visita, además, las distancias a las que los antiguos pensaban que estaba el Sol. Algunos casi aciertan

Google Sky

En la línea de la aplicación del CSIC antes mencionada, Google Sky permite buscar un planeta, galaxia o constelación y visualizarlo en un 'mapamundi' estelar. Como sucede con los telescopios, permite una visualización sin filtros, con un filtro infrarrojo, con microondas o un mapa histórico para ver movimientos y variaciones.

El mapa, además, es ampliable e incluye una serie de atajos para ver las nebulosas y constelaciones más conocidas.

Aquí, la Galaxia del Molinete

Google Moon y Google Mars

Desgajados del proyecto Google Space, el buscador ha dedicado dos portales propios a Marte y la Luna, que permiten explorar su superficie conocida.

En el caso de la Luna no se ofrece una gran extensión de terreno, pero imágenes en buena calidad de los cráteres y el terreno que rodea las zonas donde los humanos pusimos un pie en la superficie del satélite.

Por lo que respecta a Marte sucede algo similar, aunque sin el componente humano: a través de filtros de elevacion -para apreciar los enormes desniveles de su superficie- o infrarrojos, se ofrece una perspectiva de un gigante cuya piel tiene arrugas de hasta nueve kilómetros de profundidad y salientes tres veces más altos que nuestro Everest

Google Earth

Esta popular herramienta del buscador no sólo sirve para explorar nuestro planeta, a pesar de lo que el nombre Google Earth, indica. El proyecto ofrece, en 3D, lo que contábamos en los dos puntos anteriores: el cielo, Marte y la Luna.

En el caso del cielo, se completa la oferta de Google Sky con un montón de marcadores con información de la NASA y otros organismos internacionales de exploración estelar. En el caso de Marte y la Luna se compone un puzzle de grandes dimensiones para, a trozos, ofrecer una detallada cartografía de ambos cuerpos celestes.