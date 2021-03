Captan una bola de fuego procedente de un asteroide atravesando España a 100.000 kilómetros por hora

La pasada mañana del miércoles 17 de agosto a las 6:07 (hora local peninsular española), los más madrugadores pudieron tener la oportunidad de disfrutar de la impactante imagen de una bola de fuego surcando el cielo antes de amanecer. El fenómeno se pudo apreciar en gran parte del país:

Las imágenes han sido captadas por los detectores del proyecto SMART (Spectroscopy of Meteoroids in the Atmosphere by means of Robotic Technologies) de la Red de Bólidos y Meteoros del Suroeste de Europa (SWEMN, por sus siglas en inglés). En concreto, se ha podido apreciar desde los observatorios astronómicos de La Sagra (Granada), Sierra Nevada, La Hita (Toledo), Calar Alto (Almería) y Sevilla.

El responsable de este proyecto, el astrofísico José María Madiedo del Instituto de Astrofísica de Andalucía IAA-CSIC, ha realizado un análisis de las imágenes del que se desprende que el bólido pudo entrar en la atmósfera terrestre a una velocidad cercana a los 100.000 kilómetros por hora. Se apunta a que la roca procedería de un asteroide y habría adquirido ese nivel de brillo por el rozamiento brusco con las atmósfera.

La bola de fuego se originó a unos cien kilómetros de altitud al noroeste de la provincia de Jaén, dirigiéndose al noreste y apagándose cerca de la provincia de Ciudad Real tras recorrer en la atmósfera algo más de cien kilómetros.

¿Qué es el proyecto SMART?

Se trata de una iniciativa llevada a cabo por la Red de Bólidos y Meteoros del Suroeste de Europa. Este espacio de investigación está coordinado desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) y busca monitorizar continuamente el cielo con el objetivo de analizar rocas procedentes de distintos objetos del Sistema Solar y su impacto contra la atmósfera terrestre.

Con estos registros, se trata de dilucidar información relevante para la investigación astronómica, como la composición química de los meteoroides o la difusión en la atmósfera terrestre de las especies químicas que los componen una vez que se desintegran. Por otro lado, en el caso de que estos objetos resistan su brusco recorrido a través de la atmósfera, este proyecto facilita la recuperación de esos meteoritos una vez alcancen el suelo para poder analizarlos.