Así es la relación descubierta entre el uso de Internet y la demencia

Con el paso de los años y los nuevos avances tecnológicos, cada vez somos más conscientes que Internet es una contante esencial e indispensable en nuestro día a día. No hay ni un sólo día que no lo empleemos, ya sea para consultar algo en la web o para comunicarnos entre nosotros. Todo ello, sin importar la edad. Y es que los mayores se han convertido en un sector cuyo uso de la intranet ha ido creciendo paulatinamente. Un uso que puede dañar su sistema cognitivo. No obstante, un reciente estudio parece demostrar todo lo contrario.

En ese sentido, una investigación en la Escuela de Salud Pública Global de la Universidad de Nueva York, Estados Unidos, afirma que un uso regulado y moderado de internet en personas mayores, contrario a todo pronóstico, puede resultar bastante beneficioso para la salud cognitiva de las personas mayores.

Siete de cada diez mayores de 55 años están en Internet, pero la brecha digital entre generaciones continúa | Marcus Aurelius (Pexels)

Publicado en la Revista de Sociedad Estadounidense de Geriatría, los expertos quisieron probar la relación entre el uso de la web y la probabilidad de desarrollar demencia. Para ello, siguieron los resultados de atención médica de adultos sin demencia entre los 50 y 65 años durante empleando el Estudio de Salud y Jubilación de la Universidad de Michigan, Estados Unidos.

Entre ellos, cabe destacar que, de un 65% que usaba habitualmente internet, había un riesgo de 1,54% de desarrollar demencia, mientras que los no consumidores poseían casi un riesgo diez veces superior de padecerla. Aun así, también demostraron una correlación entre el uso excesivo de Internet y el desarrollo de la enfermedad. Una relación cuyo riesgo parecía aumentar en aquellos que lo empleaban durante más de dos horas al día.

Por lo tanto, sabemos que internet ha llegado para quedarse, con todos sus beneficios, pero también con sus problemas. Está en nosotros el uso moderado que queramos darle.