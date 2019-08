El estrés, un cambio de estilo de vida, la falta de espacio en la nevera, o el simple hecho del descuido son los culpables de que tiremos numerosos alimentos a la basura al cabo de la semana. No hay nada que dé más rabia que ir a comer algún producto que te apetece un montón y ver que la fecha de este se ha pasado. Pues es muy posible que estés tirando productos que aunque la fecha de consumo haya expirado, puedes consumir sin ningún riesgo. Si estás harto de tirar comida en supuesto mal estado, pero que ves bien, te mostramos cuáles son los productos que sí que puedes consumir en el vídeo, para que dejes de desperdiciar alimentos sin tener ningún tipo de riesgo ni deterioro su consumo.

Típicas son las frases que tus padres te solían decir: "cómete esto en vez de lo otro que está a punto de caducarse" o "no te lo comas que está pasado y te vas a poner malo". Y, posiblemente han sido dichas de una gran cantidad de productos que no se ponen malos, o que, no tienen ningún riesgo al ser consumidos pese a la fecha puesta en el envase. No hay problema en consumir los alimentos que te mostramos en el vídeo días o semanas después, mientras no estén abiertos ni presenten signos de estar deteriorados, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

La gran diferencia se encuentra en el tipo de fecha: si es de caducidad en productos perecederos y si no lo son, fecha de consumo preferente, que hace referencia a la calidad no a la seguridad, como habitualmente tendemos a pensar. Por eso, en el vídeo te mostramos qué alimentos sí puedes consumir, pese a la fecha que el fabricante indique, según la OCU.

