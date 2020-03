Si has tenido hijos recientemente o has visto a algún recién nacido hace poco, te habrás dado cuenta de que la mayoría de ellos tienen los ojos de un color gris azulado. Aunque pueda parecer que éste va a ser su color, lo cierto es que no. El color de los ojos cambia desde que somos pequeños pero, ¿hasta qué edad el color puede variar?

Este cambio de color en los ojos tiene que ver con la cantidad y la distribución de melanina que tenemos en el organismo. A mayor melanina, más oscuros serán nuestros ojos, y viceversa. Lo mismo ocurre con el color de nuestra piel o el de nuestro cabello. Aunque no hay que descartar que, si un bebé nace con el pelo muy oscuro, pueda tener los ojos claros en un futuro.

Si bien el color de ojos viene determinado por herencia genética, no siempre los hijos tienen los ojos del mismo color que sus padres. Sin embargo, todo está condicionado por el ADN. Los colores oscuros de ojos predominan sobre los claros, es decir, son el gen dominante. Mientras que los claros son el gen recesivo.

Aún así, el color de ojos de un niño o niña no queda claro hasta bien pasado un tiempo desde su nacimiento. Si quieres saber cuánto tiempo ha de pasar para saber el verdadero color de ojos de tus hijos, no tienes más que ver el vídeo superior, ahí te damos la respuesta.

