Algunas personas son realmente manitas con las tareas del hogar, pues ellos mismos montan sus muebles, pintan su casa o arreglan cualquier problema de tuberías, entre otros muchos ejemplos. Sin embargo, existe un alto número de personas que no manejan tanto los trabajos de casa, como cambiar las bombillas o cocer un huevo. Una encuesta de Reino Unido lo demuestra.

La aseguradora británica Avivamuestra en un informe que 1 de cada 5 adultos en Reino Unido no sabe cambiar una bombilla ni cocer un huevo. Sin embargo, este aspecto no es el único en el que se centra la encuesta, pues también indica que casi un tercio de los participantes no sabía cocinar ninguna comida sobre la marcha.

Hombre cocinando | Unsplash

Además, este informe también aclara que el 50% ha conseguido aprender a hacer alguna tarea doméstica por ensayo y error. Sin embargo, también indica que muchos, sobre todo millenials, se ayudan de Internet para conseguir hacerlas.

Estas son todas las tareas por las que se preguntó y el porcentaje de personas que podrían desarrollarlas sin ningún problema: