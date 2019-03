WhatsApp sufre una nueva caída: ¿te funciona?

GRAN INCIDENCIA EN EUROPA Y BRASIL

No, no eres tú solo, no te preocupes: WhatsApp se ha vuelto a caer. La compañía propiedad de Mark Zuckerberg está sufriendo fallos importantes en el servicio que presta en Europa Central, Brasil y también en España, donde Madrid, Barcelona y Murcia son las ciudades más afectadas según el mapa que ofrece Downdetector durante la tarde de este jueves.