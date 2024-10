WhatsApp, qué son y cómo utilizar las nuevas listas de chat

La app de mensajería de Meta está en constante desarrollo y las funciones ya disponibles son una nueva que permite agrupar chats para poder filtrar y gestionar de forma más sencilla su contenido. a continuación, te contamos cómo hacerlos.

Crea lista de Chat y agrupa conversaciones

A lo largo de los años acumulamos un gran número de conversaciones tanto individuales como grupales, algo que se puede convertir en una auténtica pesadilla. Aunque tenemos la opción de archivar o marcarlos como favoritos, estas opciones no son suficientes para llevar un control más preciso de los chats. Para ello, acaban de lanzar una nueva función que permite de forma personalizada agruparlos. Algo que se conoce como “listas de WhatsApp” y que ya pueden probar algunos usuarios.

Así son las nuevas listas de Whatsapp | TecnoXplora

A partir de ahora podremos crear listas en los que incluiremos conversaciones tanto individuales como grupales. Grupos en los que podemos añadir todas las que estén relacionadas ya sea por temáticas o por integrantes, tú eliges los criterios que vas a usar. De manera que podremos crear grupos como Familia, amigos o trabajos, pero también por temáticas como tiempo libre o deportes.

Estos grupos funcionan de forma similar a los favoritos, que pasan ahora a funcionar como una lista más. Por lo que, en el apartado lista, encontraremos como una más este apartado con todas las conversaciones y grupos que hayamos marcado con la estrella.

Para crear las listas , debemos acceder a los ajustes de la aplicación. Para lo que debemos pulsar en el icono de tres puntos de la esquina superior derecha.

Una vez dentro de este apartado, localizamos la opción lista.

De este modo accedemos a un nuevo menú, desde donde podemos ver el listado con todos nuestros grupos, además del botón “nueva lista”

Botón que debemos pulsar si queremos generar una nueva agrupación de conversaciones.

Una vez hemos creado la lista, debemos asignarle un nombre, también podemo s incluir un emoji a modo de foto de perfil del grupo.

Y a continuación debemos incluir los participantes, para ello, pulsa el icono representado por un círculo verde con el signo "+" en su interior.

, para ello, pulsa el icono representado por un círculo verde con el en su interior. Elige las personas o grupos que formarán parte.

Además de los nuevos grupos que creamos, por defecto la app nos ofrece tres listas de forma predeterminada que son “favoritos” , "No Leídos” y “grupos”. Tanto no Leídos como grupos, aunque no podemos eliminarlos ni modificarlos si podemos hacer que se dejen de mostrar, ocultándolos. En el caso de favoritos, como ya existía previamente podemos editarlos y modificarla a nuestro gusto.

Encontramos todas nuestras listas en la pestaña de chat, de manera que, tocando sobre estas para seleccionarlas, solo veremos los chats y grupos que formen parte de esta. Por lo que será mucho más fácil idéntica las conversaciones y en un simple vistazo tendremos una visión general de la actividad en estos grupos. Aunque esta nueva función no está disponible aún para todos los usuarios, aunque se espera que su despliegue se vaya completando en las próximas semanas.