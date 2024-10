El modo oscuro de WhatsApp ahora es un poco más oscuro, ¿por qué?

Los modos oscuros nos llevan acompañando ya varios años en nuestros smartphones y ordenadores personales. Su cometido ha sido mixto desde entonces, desde reducir la fatiga visual hasta reducir el consumo de energía de determinadas pantallas en las que los píxeles encendidos son la clave de este consumo. WhatsApp ha sido una de las apps que ha adoptado estos modos de manera opcional. Y lo ha convertido en un elemento esencial del funcionamiento de la aplicación de mensajería, que ahora recibe una sutil novedad.

Un modo algo más oscuro

La realidad es que hay que tener un ojo clínico para notar los cambios en la tonalidad del color del nuevo modo oscuro, respecto del que teníamos antes en la aplicación. Y es que como se puede observar, la diferencia entre ambos es muy pequeña, pero existe. Y entrando en el lado más técnico, desde WaBetaInfo, la web especializada en las novedades de la beta de la aplicación. Aquí incluso detallan el cambio en la tonalidad con el código de color empleado en cada uno.

Pues bien, concretamente parece que se ha pasado de un color negro #0b141a a una tonalidad #0a1014 que es ligeramente más oscura. Y por tanto ahora hablamos de un modo oscuro que ha pasado de un tono gris muy oscuro, a prácticamente negro. Esto sin duda se va a notar cuando caiga la noche, ya que dependiendo del tipo de pantalla que tenga nuestro smartphone, vamos a poder disfrutar de beneficios adicionales. Aun así, es bastante difícil distinguir entre ambos si no tenemos una versión a lado de la otra.

Y tengamos en cuenta que esto es algo muy subjetivo, ya que la tonalidad negra depende de muchos aspectos. Primero de la tecnología de pantalla, que no siempre va a mostrar el color negro igual de oscuro, Lo mismo pasa con el nivel de brillo, que obviamente va a alterar la forma en la que vemos el color negro en la pantalla de nuestro teléfono. Y es que si tenemos una pantalla OLED o AMOLED, la diferencia va a ser mayor en todos los sentidos.

Por un lado, el negro va a ser mucho más negro, ya que estas pantallas solo encienden los píxeles imprescindibles para mostrar color, y si no lo hay, directamente no los enciende, por lo que en un chat del nuevo modo oscuro de WhatsApp prácticamente no se encenderá ningún pixel. Y esto a la vez querrá decir que el gasto de energía es menor, porque a menos píxeles encendidos, menos necesidad de consumir energía adicional.

Por lo que es un cambio sutil, pero que vamos a notar cuando caiga la noche, ya que lo normal es que el reflejo de la pantalla sea mínimo o nulo directamente. Esto llega con la versión 2.24.22.4 de la beta de WhatsApp, que lleva este nuevo modo oscuro a algunos usuarios de esta versión preliminar de la aplicación. Por tanto, todavía nos tocará esperar algunas semanas más para que este sutil cambio en el modo oscuro llegue a todos los usuarios de la versión estable.