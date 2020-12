WhatsApp: evita el envío de mensajes de voz por error con este truco

o hay día que pase sin que usemos WhatsApp, puesto que es una de las aplicaciones con las que más interactuamos a lo largo día, ya sea por motivos personales o profesionales. Y no es raro que en ocasiones lleguemos a utilizarlo por accidente enviando mensajes tanto de texto como de audio sin querer. Las notas de voz son una de las funcionalidades más interesantes y útiles de las que incluye esta aplicación de mensajería instantánea. Son muchas las personas que las utilizan para distintos fines y son muy útiles cuando no podemos pararnos a escribir. Pero en algunas ocasiones puedes darnos algún que otro quebradero de cabeza, si por error enviamos un audio.

Una medida preventiva para evitar el desastre

No es raro enviar notas de voz accidentalmente, especialmente cuando llevamos el móvil en el bolsillo y este graba todo aquello que está sucediendo a nuestro alrededor por una pulsación accidental. Pueden ser conversaciones, la música que estamos escuchando o simplemente el ruido del entorno lo que se grabe por accidente, pero existen trucos para evitarlo. Es cierto que si esto nos ocurre disponemos de formas de poder arreglarlo, simplemente borrando el mensaje, aunque con esto no evitamos que el resto de los participantes puedan escucharlo antes de que lo borres, pero por lo menos tenemos la opción de arreglar en parte lo sucedido. Pero tenemos formas de evitar por completo que esto suceda, y que sólo podamos grabar notas de voz de forma totalmente consciente. La forma de hacerlo es inhabilitando el micrófono, te contamos como hacerlo.

Denegando a WhatsApp el acceso al micrófono | TecnoXplora

Desactivar el micrófono en WhatsApp

En algunas ocasiones creemos que no podemos hacer cierto tipo de ajustes en las aplicaciones, ya que buscamos la solución en la configuración de la propia aplicación y al no encontrar la opción, pensamos que no puede hacerse. Como es el caso de este ajuste que si intentamos buscar la opción para inhabilitar el micrófono no lo encontraremos dentro de la aplicación para desactivar el micrófono tenemos que hacerlo a través de la “información del teléfono de la app”.

Para acceder a esta, entra en cajón de aplicaciones deslizando el dedo desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba para desplegarlo.

deslizando el dedo desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba para desplegarlo. Busca WhatsApp y mantén pulsado el icono hasta que nos aparezca un menú emergente.

hasta que nos aparezca un menú emergente. Entre las opciones encontrarás “información del teléfono”.

Al pulsar sobre este, se abrirá el menú con las distintas opciones de configuración.

Accede a “permisos” , aquí encontraremos entre las opciones “micrófono”

, aquí encontraremos entre las opciones “micrófono” Para desactivar los permisos, tan sólo tendrás que "denegar" el permiso de uso del micrófono.

Cuando denegamos el uso del micrófono, conseguimos que cada vez que intentes enviar un audio a través de WhatsApp te pida que concedas permiso para usar el micrófono. Pero, también debes tener en cuenta que este ajuste impide que envíes mensajes de forma involuntaria, pero no evita que recibas notas de voz. Este ajuste puedes mantenerlo así por defecto o puedes activarlo cuando realmente creas que es necesario, pues puedes revertirlo en cualquier momento. Este sencillo truco nos evitará algún que otro disgusto.