WhatsApp: cómo silenciar las llamadas no deseadas paso a paso

Las llamadas no deseadas no son exclusivas de la app del teléfono. Gracias a la opción de recibir llamadas, también es posible que intenten contactar con nosotros a través de WhatsApp. Si quieres evitar este tipo de comunicación te enseñamos cómo silenciarlas.

Silencia las llamadas no deseadas en WhatsApp

Para recibir llamadas a través de la app de mensajería instantánea no hace falta que el número esté dentro de tu agenda. Al igual que sucede en la app de teléfono, podemos recibir llamadas de números desconocidos y puede estas no son interesen en absoluto. Por lo que, si quieres restringir las llamadas en tu móvil a través de WhatsApp, aquí tienes los pasos para llegar a hacerlo. Este nuevo ajuste este diseñado para mejorar la privacidad y que aquellos usuarios a los que no has dado tu móvil, no puedan contactar contigo. Aunque este nuevo ajuste no evita que estas queden registradas en nuestro teléfono, pero si que suenen y nos molesten. De este modo siempre puedes bloquear o incluso denunciar al usuario no deseado.

Silenciando llamadas | TecnoXplora

Silenciar las llamadas es tan sencillo como entrar en los ajustes de la aplicación, tocando sobre el icono de los tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla.

de la aplicación, tocando sobre el icono de los tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla. Selecciona “ajustes” y en el listado de opciones que aparece, elegir “ privacidad ”

” Desliza el menú hace la parte inferior donde encontramos “ llamadas ”

” Y por último toca sobre el botón junto a “silenciar las llamadas de números desconocidos” para completar el proceso.

para completar el proceso. Como ya hemos comentado esto evita que recibas las llamadas de números desconocidos, pero no que queden registradas. Es esta forma podemos comprobar a posteriori y la llamada perdida era importante y si es así añadir el número a nuestra agenda.

Si la llamada que recibimos resulta ser de un usuario poco fiable, spam o sospechosa de ser peligrosa, siempre podemos bloquear al usuario para no recibir ninguna comunicación más o si sospechamos que puede tratarse de una estafa o spam, siempre podemos reportar a Meta la situación y que ellos obren en consecuencia. Una mejora que junto a la comprobación de privacidad se ha añadido recientemente y que está disponible para todos los usuarios de la popular app de mensajería instantánea. Lo cual demuestra que está en constante desarrollo y que uno de los principales aspectos en los que están trabajando sus desarrolladores es en este apartado.

Algo que cada vez preocupa a más usuarios, los cuales son cada vez más celosos de sus datos y su intimidad. Cabe recordar que tanto la privacidad como la seguridad de nuestros datos personales es de vital importancia. Sobre todo, de cara a ataques de malware o de robo de información que esta es vendida y compartida por ciberdelincuentes. Por lo que no está de más cauteloso y proteger nuestra información. En el pasado Meta se enfrentó a escándalos relacionados con la venta de datos de Facebook de terceros a través de Cambridge Analytica y es por ello que la privacidad se haya convertido en el foco de sus mejoras.