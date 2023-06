WhatsApp anuncia oficialmente una nueva función para evitar el spam telefónico

Una vez más, de las funciones que se habían venido filtrando en las últimas semanas sobre WhatsApp, otra se ha convertido ahora en una realidad, confirmada de nuevo por parte de Meta. Y se trata de aquella que nos permitía silenciar las llamadas de números desconocidos dentro de la app de mensajería. Algo que sin duda nos va a evitar sufrir el spam telefónico que tristemente sigue siendo bastante habitual. Pues bien, con la nueva función anunciada por el propio Mark Zuckerberg, esto va a ser mucho menos problema a partir de ahora.

Así se podrán silenciar las llamadas

En el anuncio hecho oficialmente hoy, WhatsApp nos transmite su preocupación por la privacidad de nuestros mensajes y también de las llamadas. Por eso están añadiendo nuevas capas de privacidad, y dentro de ellas se pueden aglutinar estas interesantes novedades que hemos conocido ahora. Estas nuevas funciones son por un lado la posibilidad de silenciar las llamadas de desconocidos, y por otro lado realizar comprobaciones rápidas de privacidad. En el primero de los casos vamos a poder luchar contra el spam telefónico.

No se trata de un filtro que neutralice las llamadas de números desconocidos, y que por ejemplo las rechace directamente. Sino que se trata de una manera de que esas llamadas no nos molesten en el momento menos oportuno. De ahí que, al activar esta nueva función, nos olvidaremos por fin de escuchar algún tipo de llamada de números que no están en nuestra agenda. Cuando detecte esto WhatsApp, se preocupará de silenciarlo todo para que no nos altere lo más mínimo esa llamada.

Para ello tendremos una nueva función dentro de los ajustes, que ya os detallaremos más adelante, y que nos va a permitir silenciar por completo las llamadas que entren en el teléfono y que estén asociadas a un número de teléfono que no esté dentro de la agenda de nuestro teléfono.

Nueva revisión de privacidad

Junto con esta nueva función para las llamadas, desde WhatsApp también nos recuerdan que ahora es posible hacer una comprobación rápida de la privacidad. Bueno, lo de rápida es un decir, ya que básicamente se trata de una sección de los ajustes que aglutina todo aquello que puede afectar a nuestra privacidad cuando se trata de usar la app de mensajería. Con todo ello, según Meta, se puede elegir un nivel de privacidad adaptado a nuestras necesidades y a nuestro particular uso diario de la aplicación de mensajería.

Al final se trata de una sección en la que vamos a poder darle la importancia que realmente tienen a los mensajes, y protegerlos de terceras personas que seguro no dudan en acceder a ellos de todas las formas posibles, ya sea de manera remota, o incluso accediendo de forma directa a nuestro teléfono. Sin duda dos buenas adiciones a la app de mensajería, que nos va a permitir descansar de esas llamadas indeseadas, por un lado, y por otro de disfrutar de una capa de seguridad más personalizada. Novedades que ya están llegando a todos los usuarios, nosotros ya las tenemos activas, aunque puede deberse a la beta.