WhatsApp: Cómo evitar el "escribiendo", "reproducido" o "reenviado"

WhatsApp nos permite estar conectados con nuestros amigos las 24 horas del día desde nuestro dispositivo móvil. En consecuencia, la plataforma indica continuamente si hemos visto un mensaje, reproducido un audio o si estamos o no en línea. Por ello, si quieres evitar que los demás usuarios descubran qué estás haciendo en cada momento, en el vídeo te contamos cómo conseguirlo.

La aplicación WhatsApp ha revolucionado la mensajería instantánea y ha cambiado por completo nuestra forma de comunicarnos diariamente. Antes, mediante otras herramientas, podíamos decidir cuándo cerrar la sesión y, por lo tanto, finalizar la interacción con los demás. En el caso de WhatsApp no es así, mientras que lo tengamos descargado en el móvil, y contemos con conexión a Internet, siempre recibiremos las notificaciones. Esto puede suponer una falta de privacidad para muchas personas y, por ello, la plataforma ha proporcionado más de una solución.

Funcionalidades como la hora de última conexión y la verificación de lectura, gracias al doble check azul, son aspectos que WhatsApp ya permite ocultar. Además, suelen ser motivo de disputa entre amigos cuando no se responden los mensajes nada más recibirlos. Por ello, muchos usuarios deciden desactivar ambas opciones y así evitar posibles problemas. De esta manera, tus contactos no sabrán cuándo has entrado a la aplicación o a las conversaciones y podrás responder en el momento que prefieras.

Aun así, también existen otras situaciones como escribir un mensaje, reproducir un audio o reenviar un comentario en las que WhatsApp continúa avisando a los demás usuarios. Por ello, en este vídeo te contamos algunos trucos para que nadie se entere en qué momento estás realizando estas acciones.

Si quieres preservar tu privacidad en WhatsApp, en el vídeo encontrarás algunos trucos para que tus contactos no sepan cuando estás usando la aplicación. Los demás ya no sabrán cuándo escribes, reproduces un audio o reenvías un mensaje.

