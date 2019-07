Normalmente cuando salimos de viaje y utilizamos Google Maps, dependiendo de por dónde se desarrolle este, tenemos la posibilidad de evitar peajes para no incurrir en gastos, de la misma manera podemos elegir no evitarlos, y así saber que tendremos que pagar un determinado precio por conducir por esas carreteras. Eso sí, Google Maps no nos informa en ningún momento del coste exacto de los peajes, algo que podría hacer en el futuro. Más si tenemos en cuenta la última novedad de su app hermana, Waze, que está relacionada precisamente con los peajes.

Así informará Waze del coste de los peajes

Como sabéis, Google compró hace unos años Waze, una plataforma colaborativa que cuenta con una app y web desde la que podemos trazar itinerarios y conocer todas las novedades del tráfico en tiempo real. Una especie de Google Maps, pero donde la comunidad de usuarios tiene un protagonismo especial. No en vano son los avisos de estos los que nos dan una idea más precisa del tráfico y las incidencias que nos vamos a encontrar en un trayecto. Por esa razón Google Maps poco a poco está añadiendo cada vez más funciones de Waze a su aplicación.

Así muestra el coste de los peajes la app | Waze

Y sin duda esta nueva función que acaba de estrenar es una de esas que no nos extrañaría lo más mínimo que llegara finalmente a Google Maps. Porque desde hoy Waze ya informa del coste de los peajes en nuestra ruta. La nueva función está orientada a que los conductores conozcan de antemano el coste que va a tener un determinado trayecto por autopistas de peaje. Por tanto, tal y como se puede ver en la imagen adjunta, ahora Waze no solo nos avisa de que hay una vía de peaje por la que tenemos que pasar, sino que además nos muestra el coste exacto. Esta función de momento está disponible en Estados Unidos y Canadá, pero es de esperar que llegue pronto a otras regiones, como puede ser perfectamente Europa. De esta manera tenemos una imagen clara de cuál va a ser el coste que tenemos que pagar por pasar un determinado peaje. Una información que normalmente no está tan a mano como nos gustaría, y que es clave para decidir si optamos por una vía de peaje o bien la descartamos. Esta información sobre el precio de los peajes es suministrada directamente por los conductores y usuarios de Waze.

Así que una vez que Waze ha estrenado esta función, es de esperar que en los próximos meses podamos disfrutarla también en Google Maps, ya que por lo que hemos visto en los últimos años, la mayoría de funciones que han aparecido antes en Waze han terminado llegando a Google Maps. Un paso más para convertir a Google Maps en toda una navaja suiza de los desplazamientos cotidianos y cuando estamos de vacaciones, una de las situaciones donde la utilidad de estas apps de información de tráfico y lugares de interés se hace esencial. De momento nos toca esperar unos meses, pero todo llegará.