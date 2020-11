Waze consigue compatibilidad con el servicio musical de Amazon, ¿sabes cómo activarlo?

Cuando empezaron a llegar las apps de navegación para conducir con más seguridad muchos no entendimos el sentido que tenía eso de vincular los servicios de música en streaming con una aplicación de mapas, pero a medida que pasan los años uno va comprendiendo que no se trata tanto de llenar la pantalla de cosas, como de hacerlo con la mayor seguridad posible para evitar distraernos al volante cuando decidimos cambiar de tema, álbum, playlist o lo que sea.

Y Waze, otra cosa no, pero es pionera en estas cosas, y de las que apostaron con más fuerza desde el principio por este tipo de sinergias que, recordemos, se iniciaron en marzo 2017 con Spotify. Pues bien, hoy la app de conducción escribe un nuevo capítulo añadiendo un servicio que no es de los más populares pero que, gracias al poder omnímodo de Amazon, va creciendo pasito a pasito. Y es que por si no lo sabéis, todos los usuarios que tienen cuenta Prime en la plataforma disponen de acceso a una versión recortada del servicio Unlimited que, ese sí, ya aumenta la oferta (según los norteamericanos) hasta los más de 70 millones de canciones.

Ya puede visualizar la música desde Prime Music en Waze

Como os decimos, la última versión actualizada de Waze incorpora ya la posibilidad de ir a los ajustes de la aplicación para elegir Amazon como la plataforma por defecto para escuchar música mientras conducimos. A partir de ese momento, podremos tener a la vista una parte de la pantalla dedicada a lo que estamos escuchando, de tal forma que será más sencillo indicar si queremos pausar la música, adelantar o retroceder a otro tema gracias a un diseño con botones muy fáciles de pulsar.

Amazon Prime Music dentro de Waze. | Waze

Tal y como podéis ver en la captura que tenéis justo encima, en el momento que escojamos Prime Music como el servicio por defecto, cualquier cambio que queramos llevar a cabo en el proveedor principal tendrá que pasar por volver a ese menú de ajustes y recuperar Spotify, Deezer, YouTube Music, etc. Eso sí, es importante decir que, al menos de momento, esta función solo podrán utilizarla los suscriptores del servicio musical Unlimited de Amazon, por lo que escuchar canciones solo con Prime tendrá que esperar a que, bien Waze, bien los de Jeff Bezos, accedan a dejarnos vincular nuestra cuenta con el navegador.

Waze, por si no lo conocéis, es propiedad de una empresa adquirida por Google y se ha convertido a lo largo de los años en uno de los navegadores de coche más utilizados por la enorme cantidad de información actualizada que ofrece mientras conducimos: obras, radares (fijos y móviles), controles, accidentes, cortes, desvíos, etc. Su secreto, claro está, reside en la comunidad de wazers que la utilizan a diario y que introducen la información con todos esos incidentes en tiempo real, cuando se producen, por lo que es extraordinariamente fiable a la hora de diseñar la ruta más rápida para llegar a cualquier sitio. Y ahora, con el aterrizaje de Amazon Prime Music (Unlimited) amplía su área de influencia sobre los potenciales conductores que animan sus trayectos con música.