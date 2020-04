Durante el confinamiento, las reuniones con los compañeros de trabajo, familia y amigos se han trasladado del cara a cara a las pantallas. Sin embargo, la conexión de las videollamadas no siempre es óptima y puede que a veces tu imagen se haya quedado congelada para los demás o no se vea con mucha definición. En el vídeo te explicamos unos consejos para que esto no te ocurra de nuevo.

A la hora de hacer videollamadas, son muchos los factores que tienes que tener en cuenta para que ésta sea adecuada. En primer lugar, asegúrate de que tu ordenador o móvil funciona correctamente y tiene batería suficiente para que no se apague el dispositivo durante la llamada. Por otro lado, dependiendo de con quién hagas la llamada, has de tener una postura u otra, ya que no es lo mismo una reunión con amigos que una presentación o conferencia de trabajo.

Otro factor importante es el lugar escogido para la videollamada. Elegir un sitio calmado, sin muchos ruidos y con buena luz es imprescindible para que tus interlocutores puedan apreciarte bien. Además, acuérdate de que las personas con las que hables no solo te verán a ti, sino que también verán lo que hay detrás de ti. Una decoración simple y que no desvíe la atención sería lo adecuado para que tus amigos, familiares o compañeros centren su atención en ti.

Además de estos aspectos técnicos y estéticos, la elección de la herramienta con la que vas a realizar la videollamada también cuenta. WhatsApp, por ejemplo, ahora permite hacer llamadas y videollamadas grupales de hasta ocho participantes con su última actualización. Esta aplicación también se puede usar desde tu ordenador con este truco. Google Meet, Zoom o Jitsi son otras herramientas que permiten estas comunicaciones con varias personas.

Así que si quieres realizar una videollamada y quieres asegurarte de que no se interrumpe ni tiene mala calidad, sigue los consejos del vídeo superior para que esto no te ocurra.

