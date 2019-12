A veces miramos nuestro armario y pensamos que ya tenemos todos nuestros conjuntos muy vistos, ¿por qué no venderlos?

Renovar el armario es una tarea que muchos queremos hacer ya que llega un punto que no podemos comprar más ropa por no tener sitio donde guardarla. Pero obviamente no podemos tirar toda nuestra ropa a la basura, sino que mejor sacarle algún tipo de rendimiento. La decisión más inteligente sin duda es poner a la venta la ropa que no vamos a ponernos más y así sacar un poco de dinero que podremos invertir en comprar ropa nueva.

Vende tu ropa en sitios de confianza a través de internet

A día de hoy vender ropa a través de internet es una tarea realmente sencilla ya que hay un gran público que busca conseguir prendas a buen precio. Y es que a veces se pueden encontrar auténticas gangas ya que mucha gente decide vender la ropa que tiene hasta la etiqueta señal de que no se ha usado ni una sola vez. Para vender la ropa que no usas simplemente deberás de coger tu móvil, hacer una foto, pensar una descripción y subirla a algunas de las aplicaciones que te vamos a proponer.

Camisas colgadas en perchas en una tienda de ropa | Pixabay

Una de las aplicaciones más reputadas para poder vender moda es Vinted disponible en iOS y Android. Simplemente deberás de hacer una foto bonita a la ropa, describirla incluyendo información como la talla, la marca o si tiene algún desperfecto y establecer un precio. Obviamente puedes elegir el precio que quieras aunque debes de pensar con cabeza y dar una valoración justa a la ropa dependiendo del tiempo que tengan o si no están en perfectas condiciones. En esta aplicación puede ser subir cualquier producto de moda como vestidos, zapatos, sombreros… También nos dan la oportunidad de crear paquetes con varios elementos de moda para que nos salgan mucho más baratos los gastos de envío. Una vez que hayas enviado el producto, simplemente deberás de esperar a que lo reciba el comprador y podrás ingresarte el dinero tanto en tu cuenta bancaria o en PayPal.

Wallapop es una aplicación veterana en la compra-venta de cualquier cosa que no utilicemos incluyendo coches, motos, móviles y en esta ocasión también podemos vender ropa disponble en iOS y Android. Como en la aplicación anterior simplemente deberemos de hacer una fotografía favorecedora a la prenda de ropa que vamos a querer vender y pensar una buena descripción. El precio también deberá de ser muy atractivo para que llame la atención de los posibles compradores.

En Wallapop deberás de tener bastante cuidado con los compradores que se interesen por tus productos ya que por desgracia es una plataforma donde abundan los estafadores. Es importante que las conversaciones las mantengáis a través de la propia aplicación incluido el pago. Si te exige hablar por otros canales y realizar el pago a través de transferencia a la cuenta de otro país desconfía ya que seguramente estés ante una estafa. El pago a través de Wallapop es totalmente seguro y confiable ya que cuando el paquete llegue al destino se te hará una transferencia a tu cuenta bancaria o de PayPal.