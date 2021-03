Twitter cambiará la forma de visualizar las imágenes que publicamos, ¿sabes cómo?

Twitter nunca ha sido una red social centrada en las fotografías, como sí ocurre con Instagram. En ella es más habitual ver enlaces a noticias, vídeos o solo texto con muchos hashtags por lo que es muy posible que por esa razón, los de Jack Dorsey hayan descuidado históricamente la forma en la que muestran esas obras maestras que nos salen de vez en cuando.

Y es que si entras ahora mismo en el timeline de tu cuenta y buscas el mensaje de algún perfil que sigas y que contenga una fotografía, notarás que el encuadre no tiene demasiado sentido. O hay caras cortadas, o espacios vacíos sin nada que llame la atención o, en el mejor de los casos, un encuadre forzado que no tiene pinta de que sea el escogido por su autor.

Esto es así porque en aquellos casos en los que alguien sube una foto vertical a Twitter, la plataforma no solo la comprime y rebaja su calidad original, sino que para mostrarla hace un ajuste horizontal que deja fuera elementos que son importantes. Tanto arriba como abajo. Por lo que solo pulsando sobre ella podremos acceder al contenido completo, tal cual fue subido a la red social.

Twitter modifica el formato de las imágenes que previsualizará

El origen de ese desaguisado se encuentra en que no hay nadie en la compañía escogiendo qué parte de la foto recortada se ve o no, sino que es la propia plataforma la que, a través de una especie de algoritmo, decide qué nos muestra y qué no. Llegando a casos tan absurdos como el que podéis ver en la publicación que tenéis justo aquí debajo, donde de una especie de paisaje vacío pasamos a ver un perro sentado pacientemente en una embarcación.

Now testing on Android and iOS: when you Tweet a single image, how the image appears in the Tweet composer is how it will look on the timeline –– bigger and better. pic.twitter.com/izI5S9VRdX