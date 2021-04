Twitter anuncia la llegada de 'stickers' animados a sus 'fleets', ¿sabes cómo utilizarlos?

Aunque cada red social llama a estos contenidos de una manera diferente, lo cierto es que se impone por KO la opción de Instagram, que es la de llamar stories a esas publicaciones que subimos a una plataforma y que, transcurridas 24 horas, desaparecen. En el caso de Twitter esos estados los denomina fleets y tienen la misma caducidad que los que ofrecen el resto de sus competidores. Desde la mencionada Instagram, a Snapchat, WhatsApp, etc.

El caso es que a un invento del que presume Twitter y que ha implementado en los últimos meses, todavía le queda mucho trabajo para ser mínimamente parecido a las mismas stories que ofrece Instagram, por lo que cualquier cambio o añadido es más evidente cuando aterriza en la red del pajarito. Y eso ocurrió ayer, ni más ni menos que en el April Fool's Day, algo así como el 'Día de los Inocentes' en el mundo anglosajón, donde también son muy dados a publicar noticias que después de demuestran que son bromas.

Mete movimiento a tus publicaciones en Twitter

Pero no, a tenor de las horas transcurridas desde el anuncio de ayer y que todavía no tenemos ningún desmentido, parece que estos stickers animados serán una realidad cierta en la red social del pajarito. Una herramienta que busca alegrar nuestras stories... perdón, fleets, con todo tipo de pegatinas y elementos gráficos con los que llamar la atención.

Estos nuevos recursos, según la propia Twitter, acaban de llegar a la red social como parte del editor de sus fleets: "ahora puedes expresarte en la conversación con pegatinas. Agrega GIF y Twemojis a un fleet tocando el icono del rostro ligeramente sonriente, en Android e iOS". Tal y como podéis leer en la publicación original de los norteamericanos justo aquí debajo.

Your Fleets just got an upgrade.

Now you can express yourself in the conversation with stickers. Add GIFs and Twemojis to a Fleet by tapping the 🙂 icon, on Android and iOS. pic.twitter.com/Ihh9ZZh70a